Juhokórejská armáda:KĽDR vypálila balistickú raketu do Japonského mora

Soul 9. novembra (TASR) - Severná Kórea vypálila v stredu smerom do Japonského mora balistickú raketu krátkeho doletu. S odvolaním sa na juhokórejskú armádu o tom informuje tlačová agentúra Jonhap.



Zbor náčelníkov štábov (JCS) armády Južnej Kórey uviedol, že zaznamenal vystrelenie rakety z oblasti Sukčchon v provincii Južný Pchjongan v stredu okolo 15.31 h miestneho času.



Japonská tlačová agentúra Kjódó citovala zdroj z japonskej vlády, podľa ktorého raketa dopadla mimo výhradnej ekonomickej zóny Japonska.



Severná Kórea minulý týždeň vypálila vyše 30 rakiet do Japonského a Žltého mora v reakcii na šesťdňové spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa skončilo uplynulú sobotu. V pondelok armáda KĽDR pohrozila v tejto súvislosti "ráznymi a zdrvujúcimi" opatreniami.



V súvislosti so zvýšenou vojenskou aktivitou Severnej Kórey sa množia náznaky, že KĽDR už dokončila prípravy na svoj siedmy jadrový test.