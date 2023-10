Juhokórejská loď pomohla lodi KĽDR unášanej vlnami blízko hranice

Soul 29. októbra (TASR) – Juhokórejská hliadková loď v nedeľu spozorovala severokórejskú loď unášanú vlnami neďaleko námornej hranice v Japonskom mori, oddeľujúcej Južnú Kóreu od Severnej, a poskytla jej humanitárnu pomoc. Vyplýva to z vyhlásenia Zboru náčelníkov štábov (JSC) v Soule, informuje TASR podľa správy agentúry Jonhap.



Hliadková loď sa priblížila k lodi Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), keď spozorovala, že ju v Japonskom mori unášajú vlny a nachádza sa asi tri kilometre severne od východnej demarkačnej línie (tá vedie cez Kórejský polostrov).



Južná Kórea označuje Japonské more názvom Východné more a usiluje sa o oficiálnu zmenu jeho názvu, zatiaľ však neúspešne.



Nemenovaný zdroj uviedol, že loď KĽDR je zrejme malé komerčné plavidlo dlhé desať metrov. Juhokórejská armáda od osôb na palube nepožadovala doklady, pretože plavidlo sa nachádzalo vo vodách KĽDR.



Posádka lode KĽDR vyhlásila, že ich more unášalo už desať dní a že sa chcú vrátiť domov, a juhokórejskú loď požiadali o pomoc vo forme jedla a vody. Posádka juhokórejskej vojnovej lode im ju poskytla ako humanitárnu pomoc a prostredníctvom Veliteľstva Organizácie Spojených národov (OSN) a medzinárodných námorných komunikačných kanálov informovala o lodi aj Severnú Kóreu.



Komunikačné kanály medzi Južnou a Severnou Kóreou sú prerušené, pretože KĽDR v apríli prestala reagovať na pravidelné telefonáty Soulu na zavedenú horúcu linku.



Aktuálny incident sa odohral iba päť dní po tom, ako do juhokórejských vôd cez východnú námornú hranicu vplávala loď zo Severnej Kórey s údajnými prebehlíkmi na palube.