Juhokórejská polícia požiadala o zatykač na novinára za falošnú správu

Soul 20. mája (TASR) - Juhokórejská polícia v utorok oznámila, že požiadala o vydanie zatýkacieho rozkazu na novinára v súvislosti so zverejnením nepravdivej správy o decembrovom krátkodobom vyhlásení stanného práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Reportér miestneho spravodajského denníka Sky eDaily v januári v údajne „exkluzívnej“ správe napísal, že juhokórejské jednotky zadržali 99 čínskych špiónov v deň, keď teraz už bývalý prezident Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo.



V správe s odvolaním na anonymné zdroje z americkej vojenskej rozviedky uviedol, že špióni boli po zadržaní v zariadení napojenom na juhokórejskú Národnú volebnú komisiu premiestnení do väzby americkej armády na japonskom ostrove Okinawa.



Soulská Metropolitná polícia tvrdí, že požiadala o vydanie zatykača na novinára, ktorého meno nezverejnila, na základe obvinenia z „marenia úradných povinností“ volebnej komisie.



Novinár je obvinený zo zverejnenie „nepravdivého článku, ktorý narušil“ činnosť komisie, priblížil hovorca polície a dodal, že rozhodnutie súdu o vydaní zatykača očakávajú v stredu.



AFP informuje, že jej reportéri zaoberajúci sa digitálnym overovaním už dávnejšie vyvrátili správu novinára a súvisiaci obsah. Novinári oslovili aj volebnú komisiu, ktorá takisto vyvrátila správu o „čínskych špiónoch“.



Junovo vyhlásenie stanného práva vyvolalo v Južnej Kórei chaos a podnietilo tiež nárast dezinformácií a konšpiračných teórií na internete. Neoverený obsah šíri nepotvrdené vyhlásenia o volebných podvodoch a čínskej špionáži, píše AFP.



Počas januárových zhromaždení na podporu Juna jeho stúpenci vtrhli do budovy súdu v Soule a najmenej štyria z nich boli odsúdení na trest odňatia slobody. Obvinenia proti nim zahŕňali poškodzovanie majetku a fyzické útoky na novinárov a policajtov.