Juhokórejská polícia vykonala raziu v objektoch Cirkvi zjednotenia
Hak-ča Han je v súčasnosti súdená za údajné poskytovanie luxusných darov Kim Kon-hi, manželke odvolaného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola.
Autor TASR
Soul 15. decembra (TASR) — Juhokórejská polícia v pondelok uskutočnila raziu v objektoch náboženského hnutia Cirkev zjednotenia v Soule a jeho okolí. Zároveň obvinila Hak-ča Han, manželku jej zosnulého vodcu Son-mjong Muna, z účasti na novom prípade úplatkárstva, do ktorého boli zapojení politici vládnucich aj opozičných strán. Informovala o tom agentúra Jonhap.
V rámci vyšetrovania polícia v pondelok prehľadala objekt patriaci hnutiu v provincii Kjonggi, ako aj sídlo cirkvi v Soule a nehnuteľnosti na ôsmich ďalších miestach.
Polícia pre podozrenie z prijímania úplatkov od Cirkvi zjednotenia prehľadala rezidenciu a kanceláriu bývalého ministra pre oceány, ktorý minulý týždeň odstúpil z funkcie, ako aj domy bývalého poslanca Demokratickej strany Lim Jong-seonga a exposlanca Strany ľudovej moci. Všetci traja tieto obvinenia odmietli.
Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo bývalý predstaviteľ cirkvi zapletený do prípadu úplatkárstva týkajúceho sa bývalej prvej dámy na súde vypovedal, že cirkev sa snažila podporovať politikov vládnucich aj opozičných strán.
Cirkev zjednotenia pôsobí v asi 100 krajinách sveta, najmä v Južnej Kórei, Japonsku a USA. Odhady počtu jej členov sa rôznia, a to v rozmedzí od menej ako 100.000 do jedného milióna.
