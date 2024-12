Juhokórejská prokuratúra vyšetruje pokus o vyhlásenie stanného práva

Soul 9. decembra (Yonhap) - Juhokórejský Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokých predstaviteľov preveruje spôsob, ako zakázať pre prezidenta Jun Sok-jola cestovanie do zahraničia. V pondelok to v rámci parlamentného vypočúvania potvrdil hlavný prokurátor úradu Oh Dong-vun. TASR informuje podľa agentúr AP a Jonhap.



Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokých predstaviteľov je jedným z niekoľkých orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú okolnosti neúspešného pokusu o vyhlásenia stanného práva. Zákaz cestovania ešte nebol uložený, povedal Oh.



Juhokórejská prokuratúra si na pondelok predvolala šéfa špeciálnych jednotiek armády v súvislosti s jeho účasťou na udalostiach minulého týždňa. Generálporučík Kwak Jong-kun je v postavení svedka v trestných činoch vlastizrady a zneužitia moci.



"Opäť posielam slová úprimného ospravedlnenia ľuďom," povedal generál, keď predstúpil pred prokuratúru.



Kwak už skôr počas vypočutia pre poslancami parlamentu uviedol, že od ministra obrany dostal príkaz vytlačiť ľudí od budovy Národného zhromaždenia. Dnes už bývalý minister obrany Kim Jong-hjun mu telefonicky prikázal zabezpečiť zariadenia parlamentu, Národnej volebnej komisie a spoločnosti Flower Research, ktorá sa zaoberá prieskumom verejnej mienky.