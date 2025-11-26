< sekcia Zahraničie
Juhokórejská raketa Nuri vyniesla do vesmíru 13 satelitov
Po dosiahnutí cieľovej výšky 600 kilometrov nasledovalo oddelenie 516 kilogramov vážiaceho vedeckého satelitu novej generácie.
Autor TASR
Soul 26. novembra (TASR) — Z vesmírneho strediska Naro v južnej Kórei odštartovala vo štvrtok miestneho času nosná raketa Nuri známa aj pod označením KSLV-II. Na obežnú dráhu pri svojom štvrtom štarte úspešne vyniesla 13 satelitov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AP.
Štart trojstupňovej rakety sa uskutočnil s miernym oneskorením o 01.13 h miestneho času. Krátko nato sa od 200-tonovej rakety oddelili horné dva stupne.
Po dosiahnutí cieľovej výšky 600 kilometrov nasledovalo oddelenie 516 kilogramov vážiaceho vedeckého satelitu novej generácie CAS500-3 a ďalších 12 mikrosatelitov v tvare kocky.
Satelit CAS500-3 je vybavený širokopásmovou kamerou na pozorovanie polárnej žiary a samostatnými systémami na meranie plazmových a magnetických polí.
Mikrosatelity vyvinuli univerzitné tímy a výskumné inštitúcie. Vybavené sú systémami vysielajúcimi signály GPS, pomocou ktorých sa skúma zemská atmosféra, infračervenými kamerami na sledovanie plastov v oceánoch a systémami na testovanie solárnych článkov alebo komunikačných zariadení.
Išlo o prvý nočný štart rakety Nuri a prvý od mája 2023, keď na obežnú dráhu úspešne umiestnila 180-kilogramový vedecký satelit. Z doterajších štyroch štartov zlyhal len prvý v októbri 2021, keď sa rakete nepodarilo vyniesť testovací náklad.
