Juhokórejská raketa Nuri vyniesla do vesmíru 13 satelitov

Na tejto fotografii, ktorú zverejnil Kórejský ústav pre výskum vesmíru, je zachytený štart rakety Nuri z odpaľovacej rampy v kozmodróme Naro v juhokórejskom meste Goheung vo štvrtok 27. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Po dosiahnutí cieľovej výšky 600 kilometrov nasledovalo oddelenie 516 kilogramov vážiaceho vedeckého satelitu novej generácie.

Autor TASR
Soul 26. novembra (TASR) — Z vesmírneho strediska Naro v južnej Kórei odštartovala vo štvrtok miestneho času nosná raketa Nuri známa aj pod označením KSLV-II. Na obežnú dráhu pri svojom štvrtom štarte úspešne vyniesla 13 satelitov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AP.

Štart trojstupňovej rakety sa uskutočnil s miernym oneskorením o 01.13 h miestneho času. Krátko nato sa od 200-tonovej rakety oddelili horné dva stupne.

Po dosiahnutí cieľovej výšky 600 kilometrov nasledovalo oddelenie 516 kilogramov vážiaceho vedeckého satelitu novej generácie CAS500-3 a ďalších 12 mikrosatelitov v tvare kocky.

Satelit CAS500-3 je vybavený širokopásmovou kamerou na pozorovanie polárnej žiary a samostatnými systémami na meranie plazmových a magnetických polí.

Mikrosatelity vyvinuli univerzitné tímy a výskumné inštitúcie. Vybavené sú systémami vysielajúcimi signály GPS, pomocou ktorých sa skúma zemská atmosféra, infračervenými kamerami na sledovanie plastov v oceánoch a systémami na testovanie solárnych článkov alebo komunikačných zariadení.

Išlo o prvý nočný štart rakety Nuri a prvý od mája 2023, keď na obežnú dráhu úspešne umiestnila 180-kilogramový vedecký satelit. Z doterajších štyroch štartov zlyhal len prvý v októbri 2021, keď sa rakete nepodarilo vyniesť testovací náklad.
