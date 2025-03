Juhokórejská stíhačka zhodila bomby inde ako mala, hlásia zranených

Soul 6. marca (TASR) - Jedna zo stíhačiek juhokórejských vzdušných síl zhodila počas štvrtkových manévrov omylom osem bômb mimo vyhradenej strelnice, v dôsledku čoho utrpelo zranenia sedem ľudí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AFP citujúcich z vyhlásenia tamojšej armády.



Stíhačka KF-16, ktorá sa zúčastňovala na spoločnom cvičení Soulu so Spojenými štátmi v blízkosti hraníc so Severnou Kóreou, "abnormálne" vypustila osem bômb MK-82 mimo strelnice v meste Pchočchon. K incidentu došlo podľa armády o 10.04 h miestneho času (02.04 h SEČ). Štyri osoby utrpeli vážne a tri ľahké zranenia.



Agentúra Jonhap bezprostredne informovala, že nálože dopadli blízkosti obytného domu v meste Pchočchon a okrem zranení spôsobili škody na miestnom kostole a šiestich ďalších budovách. AFP píše len o dvoch ďalších budovách, s tým, že k incidentu došlo na územie blízkej dediny.



Juhokórejské vzdušné sa zraneným ospravedlnili a zaželali im skoré zotavenie. Zároveň informovali, že sa podieľajú na vyšetrovaní incidentu a podnikajú všetky potrebné kroky vrátane náhrady škôd.



Štvrtkové manévre s ostrou muníciou sa konali na strelnici v meste Pchočchon, ležiacom približne 25 kilometrov južne od hraníc s KĽDR. Podľa juhokórejskej armády sa do nich zapojilo viac ako 160 kusov vojenskej techniky vrátane juhokórejských tankov K2 a samohybných húfnic K55A1 či amerických útočných vrtuľníkov Apache a stíhačiek F-35A.



Išlo o prvé takéto spoločné manévre od začiatku roka. Konali sa v súvislosti s nadchádzajúcimi rozsiahlymi výročnými jarnými cvičeniami amerických a juhokórejských síl známymi ako Freedom Shield, ktoré budú prebiehať od 10. do 20. marca.