Juhokórejská tajná služba: KĽDR vyslala do Ruska ďalších 1500 vojakov

Soul 23. októbra (TASR) - Severná Kórea vyslala do Ruska ďalších 1500 svojich vojakov, ktorých by tam teraz dovedna malo byť už 3000. Juhokórejských poslancov o tom v stredu informovala tamojšia tajná služba (NIS) s tým, že do decembra by sa počet severokórejských vojakov v Rusku mal vyšplhať na 10.000 vojakov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Jonhap.



"Domnievame sa, že do Ruska bolo vyslaných ďalších 1500 vojakov... takže doteraz tam poslali celkovo už približne 3000 severokórejských vojakov," povedal novinárom po poslanec, ktorý je členom juhokórejského parlamentného výboru pre tajné služby. "Očakáva sa, že k plánovanému vyslaniu približne celkovo 10.000 vojakov zo Severnej Kórey do Ruska dôjde do decembra," dodal.



Juhokórejská tajná služba uplynulý piatok informovala, že KĽDR sa rozhodla vyslať početné jednotky vojakov na podporu ruskej armády na Ukrajine. Na ruskom Ďalekom východe je podľa informácií NIS už 1500 príslušníkov špeciálnych oddielov z KĽDR, ktorí tam absolvujú výcvik a následne budú pravdepodobne poslaný do bojov na Ukrajine.



Pchojngjang ani Rusko nasadenie vojakov dosiaľ nepotvrdili. Kremeľ označil tieto tvrdenia za "falošné informácie" a vyslanec KĽDR pri OSN v New Yorku ich v pondelok označil za "nepodložené fámy".



Ako však pripomína agentúra Reuters, Moskva aj Pchjongjang popierajú aj transfery zbraní,v ostatnom čase sa však zaviazali sa posilniť svoje vojenské vzťahy a na júnovom samite podpísali aj dohodu o vzájomnej obrane.