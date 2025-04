Juhokórejská tajná služba: Na Ukrajine padlo asi 600 vojakov KĽDR

Soul 30. apríla (TASR) - Približne 600 severokórejských vojakov zomrelo a tisíce ďalších sa zranili na strane Ruska v bojoch proti Ukrajine, informoval o tom v stredu juhokórejský poslanec. V sobotu Rusko prvýkrát oficiálne potvrdilo nasadenie vojakov zo Severnej Kórey (KĽDR) na fronte, píše o tom TASR podľa agentúr AFP a Jonhap.



„Doteraz sa počet strát na strane severokórejských jednotiek odhaduje na približne 4700 vojakov, z toho asi 600 zomrelo,“ povedal novinárom po brífingu juhokórejskej tajnej služby poslanec I Song-kweun, člen parlamentného výboru pre spravodajské služby. Celkovo podľa neho KĽDR vyslala 15.000 vojakov v dvoch fázach.



Pchjongjang a Moskva v uplynulé dni po prvýkrát potvrdili účasť severokórejských jednotiek v bojoch proti Ukrajine. Uviedli, že vojaci KĽDR pôsobili najmä v ruskej Kurskej oblasti odkiaľ nedávno Moskva vytlačila ukrajinské sily.



Poslanec I tiež informoval, že viac ako 2000 vojakov sa už vrátilo do KĽDR, kde sú údajne držaní v izolácii. Uviedol, že „telá padlých vojakov boli spopolnené priamo v Kursku predtým, ako boli prevezené späť na Sever“.



Poslanec zároveň upozornil, že po šiestich mesiacov bojov sa podľa juhokórejskej tajnej služby „bojové spôsobilosti severokórejských síl výrazne zlepšili“. Vojaci KĽDR nadobudli zručnosti pri používaní nových zbraňových systémov, napríklad dronov.



Podľa Iho tiež nie je možné „úplne vylúčiť“, že Sever by v budúcnosti mohol vyslať do Ruska viac vojakov.