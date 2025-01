Juhokórejská tajná služba potvrdila, že Ukrajina zajala vojakov z KĽDR

Soul 12. januára (TASR) - Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v noci na nedeľu potvrdila, že Ukrajina zajala dvoch zranených severokórejských vojakov. O ich zadržaní v sobotu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR píše podľa agentúr AFP a Jonhap.



"NIS prostredníctvom spolupráce v reálnom čase s ukrajinskou spravodajskou službou (SBU) identifikovala situáciu na bojisku a potvrdila, že ukrajinská armáda zajala 9. januára dvoch severokórejských vojakov na Kurskom fronte v Rusku," uviedla NIS.



Kyjev v sobotu nepredložil priame dôkazy o tom, že zajatí muži sú Severokórejčania. Vyjadrenie juhokórejskej tajnej služby podľa AFP ukrajinským tvrdeniam pridáva na vážnosti.



NIS tiež potvrdila vyjadrenie Kyjeva, že jeden zo zajatcov si myslel, že do Ruska ho poslali na výcvik. "Až po príchode do Ruska si uvedomil, že bol nasadený (do vojny)," uviedla NIS.



SBU v sobotu uviedla, že jeden z vojakov mal ruský vojenský preukaz na meno inej osoby registrovanej v Rusku. Vojak uviedol, že doklad dostal na jeseň minulého roka počas týždenného výcviku spolu s ruskými silami.



Ukrajinská tajná služba zverejnila videozáznam dvoch zajatých mužov, obaja mali obväzy na poranených miestach. "Bezprostredne po zajatí bola cudzincom poskytnutá všetka potrebná lekárska starostlivosť," uviedla SBU. "Sú držaní v primeraných podmienkach, ktoré spĺňajú požiadavky medzinárodného práva," dodala.



Podľa juhokórejských odhadov vyslala Severná Kórea približne 11.000 vojakov na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Nasadený sú najmä na fronte v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť od augusta minulého roka kontroluje Ukrajina.