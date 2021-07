Juhokórejská tajná služba údajne pracuje na návšteve pápeža v KĽDR

Vatikán 8. júla (TASR) - Šéf juhokórejskej tajnej služby Pak Če-won uviedol, že pracuje na možnej návšteve pápeža Františka v Severnej Kórei. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na agentúru Fides spojenú s Vatikánom.



Podľa Reuters by to bola vôbec prvá návšteva hlavy katolíckej cirkvi v tomto izolovanom štáte, ktorý neumožňuje trvalé pôsobenie kňazov. Existuje len málo informácií o tom, koľko občanov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) je katolíkov alebo ako svoju vieru vyznávajú.



Fides, ktorá je oficiálnou tlačovou agentúrou Pápežských misijných diel, uviedla, že Pak Če-won sa o príprave možnej pápežovej návštevy zmienil v pondelok na omši v juhokórejskom meste Mokpo. Účastníkom omše oznámil, že sa stretne s arcibiskupom Kim Hi-jongom z mesta Kwangdžu a vatikánskym veľvyslancom v Južnej Kórei arcibiskupom Alfredom Xuerebom, aby diskutovali o možnej pápežskej návšteve v Pchjongjangu.



Nemenovaná osoba, ktorá sa na omši zúčastnila, prítomnosť Pak Če-wona v kostole potvrdila, ale jeho vyjadrenia nekomentovala. Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) vyjadrenia svojho riaditeľa oficiálne nepotvrdila.



V roku 2018 juhokórejský prezident Mun Če-in odovzdal vo Vatikáne oficiálne pozvanie od severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Pápež sa v súčasnosti zotavuje v nemocnici v Ríme z operácie hrubého čreva. V septembri by mal navštíviť Slovensko a Maďarsko. Hovorca Vatikánu Matteo Bruni uviedol, že je to jediná cesta, o ktorej sa momentálne uvažuje.