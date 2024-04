Juhokórejská vláda plánuje pozastaviť licencie štrajkujúcim lekárom

Soul 19. apríla (TASR) - Juhokórejská vláda budúci týždeň spustí finálne kroky na pozastavenie licencií štrajkujúcich lekárov. Už zhruba mesiac totiž štrajkuje viac ako 90 percent z 13.000 stážistov a rezidentov proti vládnemu plánu prudko zvýšiť počet študentov na lekárskych fakultách. TASR informuje podľa agentúry AP.



Vláda vo februári oznámila, že od budúceho roka plánuje zvýšiť počet študentov medicíny o dve tretiny. V súčasnosti je ich počet obmedzený na 3058, podľa návrhu by univerzity prijali dodatočných 2000 študentov.



Juhokórejská vláda ohlásila spomalenie nárastu nových študentov po dosiahnutí kompromisu so šiestimi štátnymi univerzitami vo štvrtok, ale začne s ním už od budúceho roka. Podľa odborníkov by mali byť univerzity pripravené na nárast študentov o 2000 do roku 2026.



Štrajkujúci mladí lekári tvrdia, že vzdelávacie inštitúcie nebudú schopné zvládnuť prudký nárast študentov, čo môže ohroziť kvalitu zdravotníckych služieb v krajine. Od štrajku ich neodradilo ani vyhlásenie vlády, že im pozastaví licencie. Lekári vládu vyzvali, aby svoj plán úplne zrušila.



Úrady tvrdia, že chcú zvýšiť počet lekárov, pretože Južná Kórea má jednu z najrýchlejšie starnúcich populácii na svete a nedostatok lekárov s potrebnou kvvalifikáciou.



Odporcovia návrhu však tvrdia, že noví lekári nemajú záujem pôsobiť na vidieku, kde je najväčší nedostatok lekárov, ale vo väčších mestách.