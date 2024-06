Juhokórejská vláda pozastavuje platnosť vojenskej dohody s KĽDR

Soul 4. júna (TASR) - Juhokórejská vláda v utorok schválila úplné pozastavenie vojenskej dohody so Severnou Kóreou z roku 2018. Tento krok Soulu umožní ráznejšie reagovať na provokácie KĽDR, píše TASR podľa agentúry AP.



Cieľom dohody z roku 2018 bolo zníženie napätia na Kórejskom polostrove. Pchjongjang však uplynulých dňoch vypustil cez spoločné hranice stovky balónov s odpadkami.



Soul čiastočne pozastavil platnosť predmetnej dohody už vlani v novembri, čím reagoval na štart severokórejskej rakety so špionážnou družicou. KĽDR vtedy následne vyhlásila, že dohodu už vôbec nebude dodržiavať.



Juhokórejská Rada národnej bezpečnosti v pondelok avizovala, že vládu požiada, aby "úplne pozastavila platnosť" tejto vojenskej dohody, "kým sa medzi oboma Kóreami neobnoví vzájomná dôvera".



Pozastavenie dohody nadobudne oficiálnu platnosť po tom, ako ho podpíše juhokórejský prezident Jun Sok-jol. Mal by tak urobiť v utorok.