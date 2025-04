Juhokórejská vláda stanovila termín prezidentských volieb na 3. júna

Soul 7. apríla (TASR) — Prezidentské voľby, v ktorých sa rozhodne o nástupcovi odvolanej hlavy štátu Jun Sok-jolovi, sa v Južnej Kórei uskutočnia 3. júna. Úradujúci prezident Han Tok-su mieni tento návrh vlády potvrdiť na jej zasadnutí plánovanom na utorok. Pre agentúru Jonhap to v pondelok uviedol nemenovaný predstaviteľ z prostredia vlády.



„Vzhľadom na závažnosť tejto záležitosti a otázku určenia dňa volieb bude rozhodnutie schválené na rokovaní vlády,“ uviedol predstaviteľ.



Prezidentské voľby sa musia konať do 60 dní po tom, čo ústavný súd 4. apríla potvrdil odvolanie Jun Sok-jola z funkcie za jeho neúspešný pokus o vyhlásenie stanného práva.



Keď bola 10. marca 2017 odvolaná z funkcie prezidentka Pak Kun-hje, predčasné voľby sa konali presne o 60 dní neskôr - 9. mája.



Volebná komisia začala s registráciou kandidátov krátko po tom, ako ústavný súd Juna z funkcie odvolal. Ak bude termín volieb potvrdený, kandidáti sa budú musieť zaregistrovať do 11. mája a predvolebná kampaň sa oficiálne začne nasledujúci deň.



Zákon tiež vyžaduje, aby sa štátny zamestnanec uchádzajúci sa o post prezidenta vzdal funkcie najmenej 30 dní pred voľbami, čím sa 4. máj stáva konečným termínom pre registráciu ich kandidatúry.



Novozvolený prezident sa ujme funkcie ihneď po vyhlásení výsledkov volieb.



Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament; následne mu pozastavil výkon prezidentských právomocí a inicioval proces jeho odvolania. Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) 15. januára hlavu štátu zatkol v jej rezidencii v Soule za vzburu proti ústavnému poriadku. Okresný súd v Soule 19. januára rozhodol o vzatí prezidenta, ktorú bol vo funkcii necelé tri roky, do väzby.