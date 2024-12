Juhokórejská vláda zavedie opatrenia na stabilizáciu finančných trhov

Soul 3. decembra (TASR) - Juhokórejská vláda zavedie všetky možné opatrenia na stabilizáciu finančných trhov, ak to bude potrebné po tom, čo prezident Jun Sok-jol v utorok nečakane vyhlásil v krajine "mimoriadne stanné právo". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Zmobilizujeme všetky možné opatrenia na stabilizáciu finančného a devízového trhu vrátane neobmedzených injekcií likvidity," povedal minister financií Choi Sang-mok na mimoriadnom stretnutí s najvyššími ekonomickými predstaviteľmi v Soule.



Kurz kórejského wonu v reakcii na situáciu v priebehu dňa výrazne klesol, pričom oproti doláru sa prepadol na 1430 KRW/USD, čo bola jeho najnižšia úroveň od októbra 2022.



V utorok večer však juhokórejský parlament väčšinou hlasov 190 z 300 poslancov schválil návrh na zrušenie stanného práva. Podľa ústavy musí byť totiž stanné právo zrušené, ak o to požiada parlamentná väčšina.



Prezident odôvodnil vyhlásenie stanného práva potrebou "obnoviť a ochrániť" krajinu, ktorá podľa neho čelí vážnym výzvam. Prekvapujúce rozhodnutie prišlo v čase, keď sa jeho strana a opozícia, ktorá má v parlamente väčšinu, nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte. Opoziční poslanci žiadajú výrazné zníženie výdavkov, čo prezident označil za ohrozenie základného fungovania štátnej správy.



Opozičná Demokratická strana minulý týždeň presadila škrty vo výške 4,1 bilióna KRW (2,78 miliardy eur) z vládneho návrhu rozpočtu v celkovej výške 677,4 bilióna KRW, čím sa parlament dostal do slepej uličky. Predseda parlamentu v pondelok (2. 12.) zastavil konečné hlasovanie o upravenom rozpočte. Úspešný rozpočtový zásah opozície by zasadil menšinovej vláde veľkú ranu a predstavuje hrozbu zníženia fiškálnych výdavkov v čase, keď sa rast exportu ochladzuje.



(1 EUR = 1474,9 KRW)