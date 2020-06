Juhokórejskí aktivisti opäť vypustili do KĽDR kritické letáky

Soul/Pchjongjang 23. júna (TASR) - Severokórejskí dezertéri v Južnej Kórei opäť vypustili v utorok nad územie svojej vlasti balóny s letákmi, ktoré odsudzujú diktátorský režim Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Píše o tom agentúra AFP.



Severná Kórea predstaviteľov Južnej Kórey kritizuje za to, že sa im doposiaľ nepodarilo túto disidentskú kampaň zastaviť. Vypúšťané letáky totiž podľa Pchjongjangu urážajú vodcu Kim Čong-una.



Aktivisti z organizácie Bojovníci za slobodnú Severnú Kóreu (FFNK), ktorí za kampaňou stoja, podľa vlastných slov vypustili v noci na utorok pri pohraničnom meste Pchadžu 20 balónov a pol milióna letákov, ako aj 1000 USB kľúčov s nahranými juhokórejskými filmami a hudbou.



Na kľúče priviazali jednodolárové bankovky, ktoré majú občanov presvedčiť, aby si tieto predmety zobrali.



Zvýšené napätie medzi oboma Kóreami trvá už niekoľko týždňov. Severná Kórea zvýšila tlak zbúraním budovy spoločného styčného úradu na svojej strane hraníc - ktorý symbolizoval snahy o medzikórejské zmierenie -, ako aj vyhrážkami posilnenia svojej vojenskej prítomnosti v demilitarizovanej zóne.



Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA oznámila, že vedenie v Pchjongjangu dalo vytlačiť 12 miliónov letákov a pripraviť 3000 balónov, ktoré v rámci psychologického nátlaku na obyvateľov Južnej Kórey mieni rozšíriť v pohraničí tohto štátu.



Podobná výmena propagandistického materiálu bola pomerne častá do roku 2018, keď oba štáty uzatvorili dohodu o jej ukončení. Najnovší prípad je zároveň vážnou prekážkou pre úsilie liberálneho juhokórejského prezidenta Mun Če-ina o obnovenie medzikórejského dialógu.



Niektorí experti tvrdia, že KĽDR svojou zostrenou rétorikou prejavuje nespokojnosť s tým, že Soul neoživil lukratívne spoločné ekonomické projekty, ako aj s uviaznutím jadrovej diplomacie s Washingtonom, približuje AFP.



Viacerí pozorovatelia sa taktiež domnievajú, že Severná Kórea môže napätie zvyšovať úmyselne, aby podporila vlastnú vnútornú jednotu a tlak na Spojené štáty. KĽDR podľa nich naliehavo potrebuje zmiernenie sankcií, keďže jej hospodárstvo zasiahlo aj to, že musela v dôsledku koronavírusovej pandémie uzavrieť hranice s Čínou ako svojím hlavným obchodným partnerom.