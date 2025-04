Juhokórejskí prokurátori obvinili exprezidenta Mun Če-ina z korupcie

Soul 24. apríla (TASR) - Juhokórejskí prokurátori obvinili bývalého prezidenta Mun Če-ina z úplatkárstva, uviedol vo štvrtok hovorca tamojšej prokuratúry. Obvinenia súvisia s vymenovaním exprezidentovho zaťa do funkcie riaditeľa thajskej leteckej spoločnosti Thai Eastar Jet. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Jonhap.



Munov zať bol v roku 2018 vymenovaný za výkonného riaditeľa spoločnosti Thai Eastar Jet po tom, ako sa zakladateľ tejto firmy Lee Sang-jik stal šéfom Kórejskej agentúry pre malé a stredné podniky a startupy.



Prokurátori skúmali, či Leeho menovanie do funkcie bolo výmenou za poskytnutie postu riaditeľa leteckej spoločnosti Munovmu zaťovi. Podľa prokurátorov bol Munov zať vymenovaný do funkcie „napriek tomu, že mu chýbali akékoľvek príslušné skúsenosti alebo kvalifikácia v oblasti leteckej dopravy,“ dodala agentúra AFP. Plat, ktorý dostával ako výkonný riaditeľ Thai Eastar Jet, bol podľa juhokórejskej prokuratúry nepravidelný a predstavoval úplatky pre bývalého prezidenta.



Mun „bol obvinený z korupcie za obdržanie 217 miliónov wonov (približne 133.700 eur) v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania pre jeho zaťa v leteckej spoločnosti,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení, informovala AFP. Lee bol obvinený z úplatkárstva a porušenia dôvery.



Mun zastával funkciu prezidenta Južnej Kórey v rokoch 2017-2022.