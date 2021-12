Juhokórejskí rodičia protestovali proti povinnému očkovaniu detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Soul 9. decembra (TASR) - Desiatky rodičov protestovali vo štvrtok v Južnej Kórei proti tomu, aby sa ich deti museli na školách preukazovať potvrdeniami o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra Reuters.Od februára 2022 budú musieť všetky osoby vo veku od 12 rokov takéto potvrdenie predkladať pri vstupe do verejných priestorov vrátane súkromných vzdelávacích zariadení, knižníc či tzv. študijných kaviarní.Zavedenie takéhoto opatrenia, ktoré má spomaliť šírenie nákazy medzi juhokórejskými tínedžermi, vyvolalo nevôľu časti rodičov, obávajúcich sa napríklad aj možných vedľajších účinkov vakcín.Desiatky členov organizácií zastupujúcich rodičov detí a mládeže v školskom veku sa vo štvrtok zhromaždili pred centrálou juhokórejského úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) v meste Čchongdžu. V rukách držali bannery s nápismi "".V nedávnom prieskume verejnej mienky sa spomedzi 18.000 opýtaných juhokórejských rodičov vyjadrilo proti povinnému očkovaniu detí v školskom veku až 93 percent, pripomína Reuters.Juhokórejskí zdravotníci však poukazujú na to, že vakcíny chránia pred závažným priebehom covidu, pričom u tínedžerov je v súvislosti s nimi zaznamenaná nižšia miera vedľajších účinkov ako v prípade dospelých.K rozšíreniu povinného očkovania aj pre deti od 12 rokov dochádza v Kórei v období narastajúceho počtu prípadov nákazy medzi tínedžermi. Ten sa prudko zvyšuje odvtedy, ako sa v novembri na školách obnovila prezenčná výučba.Na 100.000 detí pripadalo za ostatné dva týždne 210 prípadov infekcie, pričom v prípade dospelých to bolo len 167 prípadov. Denné prírastky infikovaných sa v Kórei tento týždeň vyšplhali na vyše 7000, čo sú vôbec najvyššie čísla od začiatku pandémie, uvádza Reuters.Z nových prípadov nákazy tvorili deti v ostatných dvoch týždňoch približne 8,3 percenta. Až 99,8 percenta z nich nebolo zaočkovaných, úplne ani čiastočne.V Južnej Kórei je plne zaočkovaných už takmer 92 percent dospelých obyvateľov, z ktorých 11 percent už dostalo aj tretiu, tzv. posilňujúcu, dávku. Miera vakcinácie je však výrazne nižšia medzi deťmi vo veku 12-17 rokov, kde predstavuje len 34 percent.