< sekcia Zahraničie
Juhokórejskí študenti sa pokúsili vniknúť na leteckú základňu
Kancelária juhokórejského prezidenta I Če-mjonga minulý mesiac uviedla, že Soul a Washington začali rokovania o presťahovaní letiska, ktorého časť využíva americká armáda.
Autor TASR
Soul 5. augusta (TASR) - Skupinu ôsmich juhokórejských študentov v utorok zadržali pri pokuse vniknúť na základňu amerických leteckých síl Osan približne 50 kilometrov od Soulu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kórejský zväz pokrokových vysokoškolských študentov v utorok zverejnil na sociálnych sieťach zábery z demonštrácie pred leteckou základňou Osan. Členovia tvrdili, že prítomnosť amerických ozbrojených jednotiek v meste Kwangdžu by mohla skomplikovať veľký projekt výroby čipov, ktorý tam plánuje Soul.
Americká armáda pre AFP uviedla, že v utorok zadržali osem ľudí, ktorí sa „nezákonne pokúsili vniknúť na leteckú základňu Osan cez hlavnú bránu tohto zariadenia“. Armáda ich následne previezla na políciu, kde študentov zadržali a čelia vyšetrovacím úkonom.
Študentská skupina na sieti Facebook odsúdila „prerušenie“ projektu čipového klastru plánovaný pre Kwangdžu.
AFP informuje, že Južná Kórea výrazne profituje z rozmachu umelej inteligencie (AI), ktorý zvýšil zisky spoločností SK hynix a Samsung Electronics ako výrobcov čipov. Na vybudovanie nového výrobného centra pre obe spoločnosti v hodnote 560 miliárd dolárov určili lokalitu vojenskej leteckej základne v Kwangdžu.
Kancelária juhokórejského prezidenta I Če-mjonga minulý mesiac uviedla, že Soul a Washington začali rokovania o presťahovaní letiska, ktorého časť využíva americká armáda. Spojené štáty majú v Južnej Kórei rozmiestnených približne 28.500 vojakov.
Kórejský zväz pokrokových vysokoškolských študentov v utorok zverejnil na sociálnych sieťach zábery z demonštrácie pred leteckou základňou Osan. Členovia tvrdili, že prítomnosť amerických ozbrojených jednotiek v meste Kwangdžu by mohla skomplikovať veľký projekt výroby čipov, ktorý tam plánuje Soul.
Americká armáda pre AFP uviedla, že v utorok zadržali osem ľudí, ktorí sa „nezákonne pokúsili vniknúť na leteckú základňu Osan cez hlavnú bránu tohto zariadenia“. Armáda ich následne previezla na políciu, kde študentov zadržali a čelia vyšetrovacím úkonom.
Študentská skupina na sieti Facebook odsúdila „prerušenie“ projektu čipového klastru plánovaný pre Kwangdžu.
AFP informuje, že Južná Kórea výrazne profituje z rozmachu umelej inteligencie (AI), ktorý zvýšil zisky spoločností SK hynix a Samsung Electronics ako výrobcov čipov. Na vybudovanie nového výrobného centra pre obe spoločnosti v hodnote 560 miliárd dolárov určili lokalitu vojenskej leteckej základne v Kwangdžu.
Kancelária juhokórejského prezidenta I Če-mjonga minulý mesiac uviedla, že Soul a Washington začali rokovania o presťahovaní letiska, ktorého časť využíva americká armáda. Spojené štáty majú v Južnej Kórei rozmiestnených približne 28.500 vojakov.