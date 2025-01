Juhokórejskí vyšetrovatelia sa pokúšajú zatknúť prezidenta Juna

Soul 3. januára (TASR) - Juhokórejskí vyšetrovatelia sa pokúšajú zatknúť suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola. V areáli prezidentského sídla sa v piatok ráno najprv dostali do sporu s istou vojenskou jednotkou a následne boli konfrontovaní prezidentskou bezpečnostnou službou, ktorá im medzičasom odmietla umožniť vykonanie príkazu na prehliadku rezidencie, napísala agentúra Jonhap, z ktorej čerpala TASR.



Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) vo svojom vyhlásení pre médiá uviedol, že začal vykonávať zatykač vydaný súdom na Juna. Príslušníci CIO dorazili ku rezidencii prezidenta krátko po siedmej ráno miestneho času ( 23.00 h SEČ).



Nemenovaný policajný úradník podľa Jonhap povedal, že vyšetrovateľom bránila vo vstupe do budovy rezidencie vojenská jednotka, o ktorej sa predpokladá, že patrí k veleniu obrany hlavného mesta Soul.



Miestne médiá informovali, že vozidlá s vyšetrovateľmi nevstúpili do areálu hneď, čiastočne kvôli autobusu, ktorý blokoval príjazdovú cestu. Neskôr sa ale podľa agentúry Reuters ukázalo, že niektorí prešli otvorenou bránou pešo.



Ako napísala agentúra AP, nebolo jasné, či bude Jun spolupracovať s úradmi, ktoré sa ho snažia zadržať. Vo svojom novoročnom posolstve stúpencom, ktorí sa zhromaždili pred jeho sídlom, totiž prisľúbil "bojovať až do konca". Rovnako nebolo isté, či prezidentská tajná služba, ktorá Junovi ako úradujúcej hlave štátu stále poskytuje ochranu, vyhovie príkazom vyšetrovateľov.



Zatykač na Jun Sok-jola bol vydaný v utorok v súvislosti s vyšetrovaním vyhlásenia stanného práva zo začiatku decembra. Jun bol predtým trikrát predvolaný na výsluch, no výzvu zakaždým ignoroval. Kontroverzné vyhlásenie stanného práva vyšetruje prokuratúra a spoločný tím polície, ministerstva obrany a protikorupčného úradu.



Okrem zatykača, ktorého platnosť sa skončí v pondelok 6. januára, vydal súd aj príkaz na domovú prehliadku. Podľa Junovho právnika sú oba príkazy "nezákonné a neplatné", pretože boli vydané na žiadosť orgánu, ktorý nemá vyšetrovacie právomoci. Obhajca v piatok povedal, že proti "nezákonnému" vykonaniu zatykača zo strany vyšetrovateľov podnikne právne kroky.



Jun Sok-jol prekvapujúco vyhlásil stanné právo 3. decembra, keď sa v parlamente konala rozprava o budúcoročnom rozpočte. Opozíciou ovládaný parlament však využil svoje právo veta, ktoré musel Jun rešpektovať a po niekoľkých hodinách stanné právo zrušil.



Poslanci následne 14. decembra odhlasovali začatie impeachmentu, o ktorom rozhodne ústavný súd. Junovi bol medzitým pozastavený výkon funkcie.



Vyhlásenie stanného práva uvrhlo Južnú Kóreu do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia. Napätie sa minulý týždeň vystupňovalo, keď parlament schválil aj odvolanie dočasného prezidenta Han Tok-sua. Iniciovala ho opozícia za to, že odmietol dokončiť impeachment. Novým dočasným prezidentom sa tak stal Čchoe Sang-mok.