Juhokórejskú armádu kritizujú za nezostrelenie severokórejských dronov

Soul 27. decembra (TASR) - Juhokórejská armáda sa v utorok ospravedlnila za zlyhanie, že nezostrelila päť severokórejských dronov, ktoré v pondelok prenikli do Južnej Kórey. Armáda je po tomto incidente vystavená kritike verejnosti za nedostatočnú pripravenosť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Včera (v pondelok) vniklo do juhokórejského vzdušného priestoru päť nepriateľských dronov. Naša armáda ich zaznamenala a sledovala, ale ospravedlňujeme sa, že sme ich nedokázali zostreliť," uviedol vo vyhlásení juhokórejský Zbor náčelníkov štábov. Všetkých päť bezpilotných lietadiel sa pravdepodobne vrátilo do Severnej Kórey aj napriek päťhodinovej snahe o ich dolapenie.



Zbor náčelníkov štábov uznal, že juhokórejská armáda má kapacity na to, aby vzdorovala "útočným dronom, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu", avšak je limitovaná pri odhaľovaní a následnom zostrelení menších špionážnych bezpilotných lietadiel. V dôsledku predmetného incidentu "vyvolala nepripravenosť armády u verejnosti veľké obavy", píše sa vo vyhlásení.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v utorok na zasadnutí vládneho kabinetu povedal, že pondelkové udalosti odhalili nepripravenosť armády. Jun zároveň nariadil urýchlenie plánu vyslať jednotky dronov na vykonávanie pozorovacích a prieskumných operácií v najdôležitejších vojenských objektoch Severnej Kórey. Táto operácia zahŕňa aj predstavenie technicky pokročilých prieskumných dronov.