Juhokórejský exminister spravodlivosti poprel obvinenia
Jun je odsúdený na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti a ďalšie obvinenia, ktoré sa týkajú vyhlásenia stanného práva a jeho dôsledkov.
Autor TASR
Soul 26. januára (TASR) - Bývalý juhokórejský minister spravodlivosti v pondelok pred súdom v Soule poprel všetky obvinenia týkajúce sa jeho úlohy pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Špeciálny prokurátor minulý mesiac obžaloval exministra Pak Sung-džeho v súvislosti s jeho údajnou úlohou pri vyhlásení stanného práva, ktoré krátkodobo zaviedol Jun Sok-jol.
„V čase vyhlásenia stanného práva obžalovaný ako člen vlády aktívne vystupoval proti tomuto kroku,“ uviedol právny tím bývalého ministra. „Napokon sa mu nepodarilo odhovoriť Juna a cíti hlbokú ľútosť voči občanom a hlboký pocit hanby za spôsobenie zmätku v ústavnom poriadku,“ dodal.
Exminister podľa svojich právnych zástupcov nevedel o Junovom pláne vyhlásiť stanné právo. Údajne diskutoval len o svojej úlohe ministra, aby zabránil zmätkom počas stanného práva, čím odmietol tvrdenie špeciálneho prokurátora, že vyhlásenie podporil.
Pak je obvinený z aktívnej účasti na vyhlásení stanného práva, a to zvolaním schôdze vysokopostavených predstaviteľov ministerstva a nariadením možného vyslania prokurátorov do orgánu súvisiaceho so stanným právom.
Obhajoba exministra taktiež odmietla obvinenia, že porušil zákon zakazujúci neprimerané ovplyvňovanie tým, že konal na žiadosť Junovej manželky Kim Kon-hi, s cieľom pomôcť zbaviť ju rôznych trestných obvinení.
Exprezident Jun Sok-jol 3. decembra 2024 vyhlásil stanné právo, ktoré však parlament krátko na to zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie. Ústavný súd následne 4. apríla 2025 potvrdil jeho odvolanie z postu hlavy štátu - Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.
Jun je odsúdený na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti a ďalšie obvinenia, ktoré sa týkajú vyhlásenia stanného práva a jeho dôsledkov.
Juhokórejský špeciálny prokurátor na januárovom súdnom pojednávaní predložil návrh, aby tribunál Junovi uložil trest smrti pre obvinenie zo vzbury. Rozsudok v tomto procese súd vynesie 19. februára, informuje Jonhap.
