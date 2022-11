Juhokórejský exprezident avizoval, že sa možno vzdá psov od Kima

Soul 7. novembra (TASR) - Bývalý juhokórejský prezident Mun Če-in v pondelok avizoval, že sa možno bude musieť vzdať páru psov, ktoré dostal v septembri 2018 do daru od severokórejského vodcu Kim Čong-una. Dôvodom je podľa Munovej kancelárie "nevysvetliteľný odpor" zo strany jeho nástupcu v úrade, súčasného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola, informuje agentúra Reuters.



Mun Če-in vychovával oba biele psy kórejskej rasy pchungsan – fenku Komi a psa Songganga – odvtedy, ako ich dostal od Kima na ich treťom spoločnom summite. Staral sa o ne aj potom, keď mu v máji skončilo funkčné obdobie, pričom psy si vzal do svojej súkromnej rezidencie.



Psy sú však z právneho hľadiska štátnym majetkom patriacim do prezidentského archívu, ktorý spravuje ministerstvo vnútra, približuje Reuters. Munova kancelária uviedla, že starostlivosťou o ne bol svojho času poverený – po konzultáciách s archívom aj ministerstvom vnútra – samotný exprezident, čo bolo bezprecedentné rozhodnutie.



Úrady sa následne snažili nájsť pre tento krok aj legislatívnu oporu, a to doplnením príslušného zákona. Ich snahy však zlyhali pre "nevysvetliteľný odpor" zo strany administratívy nového prezidenta Jun Sok-jola, informovala Munova kancelária.



"Zdá sa, že prezidentská kancelária má záporné stanovisko čo sa týka zverenia týchto psov bývalému prezidentovi Munovi," uviedla kancelária na Facebooku. Dodala, že v takomto prípade by sa nedalo už nič robiť, keďže ide záležitosť založenú "na dobrej vôli oboch strán". Celú vec označila "za poľutovaniahodnú", nakoľko exprezident sa podľa jej vyjadrenia na tieto spoločenské psy citovo naviazal.



Juhokórejské médiá s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov vlády aj parlamentu informovali, že sa diskutovalo aj o tom, či Munovi v súvislosti s výchovou psov poskytnúť mesačný príspevok vo výške zhruba 2,5 milióna wonov (zhruba 1800 eur).



Podľa Munovej kancelárie aj juhokórejských médií citujúcich nemenovaných predstaviteľov vlády však konečné rozhodnutie ešte nepadlo a o psoch príslušné úrady stále rokujú.