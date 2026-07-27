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Juhokórejský exprezident dostal podmienečný trest
V súvislosti s neúspešným pokusom o zavedenie stanného práva v decembri 2024 súd v Soule vo februári 2026 odsúdil Juna na doživotný trest odňatia slobody za vedenie vzbury.
Autor TASR
Soul 27. júla (TASR) - Súd v Soule v pondelok odsúdil bývalého juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola na podmienečný trest odňatia slobody za porušenie volebného zákona počas prezidentskej kampane v roku 2022, informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
Okresný súd v Soule uznal Juna za vinného z uvádzania nepravdivých informácií, ktorých sa dopustil ako prezidentský kandidát hlavnej opozičnej Strany ľudovej moci (PPP) pred voľbami v marci 2022. Uložil mu trest 18 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na tri roky.
Ak sa rozsudok nad Junom stane právoplatným a bude obsahovať pokutu najmenej jeden milión wonov (približne 596 eur) alebo trest odňatia slobody, strana PPP bude musieť vrátiť štátu 39,7 miliardy wonov (23,67 milióna eur).
Ide o peniaze, ktoré PPP dostala späť od štátu ako náhradu výdavkov na volebnú kampaň. Juhokórejský volebný zákon umožňuje stranám preplatenie volebných nákladov, no v prípade právoplatného odsúdenia kandidáta za určitých podmienok musí strana túto finančnú náhradu vrátiť.
Jun Sok-jol bol prezidentom Južnej Kórey v rokoch 2022-25. Jeho mandát sa skončil po tom, ako v decembri 2024 vyhlásil stanné právo. Parlament ho následne odvolal a ústavný súd v apríli 2025 jeho odvolanie potvrdil. Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.
V súvislosti s neúspešným pokusom o zavedenie stanného práva v decembri 2024 súd v Soule vo februári 2026 odsúdil Juna na doživotný trest odňatia slobody za vedenie vzbury.
V ďalšom prípade súvisiacom s udalosťami okolo stanného práva dostal Jun pôvodne päťročný trest väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov pri zavedení stanného práva. Odvolací súd mu následne trest zvýšil na sedem rokov a Najvyšší súd ho v júli potvrdil. Prípad sa týkal aj udalostí z januára 2025, keď sa Jun po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali.
Okresný súd v Soule uznal Juna za vinného z uvádzania nepravdivých informácií, ktorých sa dopustil ako prezidentský kandidát hlavnej opozičnej Strany ľudovej moci (PPP) pred voľbami v marci 2022. Uložil mu trest 18 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na tri roky.
Ak sa rozsudok nad Junom stane právoplatným a bude obsahovať pokutu najmenej jeden milión wonov (približne 596 eur) alebo trest odňatia slobody, strana PPP bude musieť vrátiť štátu 39,7 miliardy wonov (23,67 milióna eur).
Ide o peniaze, ktoré PPP dostala späť od štátu ako náhradu výdavkov na volebnú kampaň. Juhokórejský volebný zákon umožňuje stranám preplatenie volebných nákladov, no v prípade právoplatného odsúdenia kandidáta za určitých podmienok musí strana túto finančnú náhradu vrátiť.
Jun Sok-jol bol prezidentom Južnej Kórey v rokoch 2022-25. Jeho mandát sa skončil po tom, ako v decembri 2024 vyhlásil stanné právo. Parlament ho následne odvolal a ústavný súd v apríli 2025 jeho odvolanie potvrdil. Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.
V súvislosti s neúspešným pokusom o zavedenie stanného práva v decembri 2024 súd v Soule vo februári 2026 odsúdil Juna na doživotný trest odňatia slobody za vedenie vzbury.
V ďalšom prípade súvisiacom s udalosťami okolo stanného práva dostal Jun pôvodne päťročný trest väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov pri zavedení stanného práva. Odvolací súd mu následne trest zvýšil na sedem rokov a Najvyšší súd ho v júli potvrdil. Prípad sa týkal aj udalostí z januára 2025, keď sa Jun po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali.