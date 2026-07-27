Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. júl 2026Meniny má Božena
< sekcia Zahraničie

Juhokórejský exprezident dostal podmienečný trest

.
Na archívnej snímke z 12. mája 2025 bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol prichádza na súd v Soule. Súd v Soule v pondelok 27. júla 2026 odsúdil bývalého juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola na podmienečný trest odňatia slobody za porušenie volebného zákona počas prezidentskej kampane v roku 2022. Foto: TASR/AP

V súvislosti s neúspešným pokusom o zavedenie stanného práva v decembri 2024 súd v Soule vo februári 2026 odsúdil Juna na doživotný trest odňatia slobody za vedenie vzbury.

Autor TASR
Soul 27. júla (TASR) - Súd v Soule v pondelok odsúdil bývalého juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola na podmienečný trest odňatia slobody za porušenie volebného zákona počas prezidentskej kampane v roku 2022, informovala agentúra Jonhap, píše TASR.

Okresný súd v Soule uznal Juna za vinného z uvádzania nepravdivých informácií, ktorých sa dopustil ako prezidentský kandidát hlavnej opozičnej Strany ľudovej moci (PPP) pred voľbami v marci 2022. Uložil mu trest 18 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na tri roky.

Ak sa rozsudok nad Junom stane právoplatným a bude obsahovať pokutu najmenej jeden milión wonov (približne 596 eur) alebo trest odňatia slobody, strana PPP bude musieť vrátiť štátu 39,7 miliardy wonov (23,67 milióna eur).

Ide o peniaze, ktoré PPP dostala späť od štátu ako náhradu výdavkov na volebnú kampaň. Juhokórejský volebný zákon umožňuje stranám preplatenie volebných nákladov, no v prípade právoplatného odsúdenia kandidáta za určitých podmienok musí strana túto finančnú náhradu vrátiť.

Jun Sok-jol bol prezidentom Južnej Kórey v rokoch 2022-25. Jeho mandát sa skončil po tom, ako v decembri 2024 vyhlásil stanné právo. Parlament ho následne odvolal a ústavný súd v apríli 2025 jeho odvolanie potvrdil. Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.

V súvislosti s neúspešným pokusom o zavedenie stanného práva v decembri 2024 súd v Soule vo februári 2026 odsúdil Juna na doživotný trest odňatia slobody za vedenie vzbury.

V ďalšom prípade súvisiacom s udalosťami okolo stanného práva dostal Jun pôvodne päťročný trest väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov pri zavedení stanného práva. Odvolací súd mu následne trest zvýšil na sedem rokov a Najvyšší súd ho v júli potvrdil. Prípad sa týkal aj udalostí z januára 2025, keď sa Jun po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla

ECB predstavila návrhy nových bankoviek