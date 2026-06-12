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Juhokórejský exprezident dostal za prelety dronov nad KĽDR 30 rokov

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Na snímke Jun Sok-jol. Foto: TASR/AP

Podľa obžaloby chcel exprezident Južnej Kórey vyvolaním vojenského napätia vytvoriť zámienku na neskoršie vyhlásenie stanného práva v krajine.

Autor TASR
Soul 12. júna (TASR) - Juhokórejský súd odsúdil v piatok bývalého prezidenta Jun Sok-jola na 30 rokov väzenia za nariadenie preletov bezpilotných lietadiel nad územím Severnej Kórey, potvrdil súd v Soule. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.

Podľa obžaloby chcel exprezident Južnej Kórey vyvolaním vojenského napätia vytvoriť zámienku na neskoršie vyhlásenie stanného práva v krajine.

Odsúdenie v kauze dronov nadväzuje na verdikt z februára, kedy bol Jun Sok-jol v samostatnom procese odsúdený na doživotný trest odňatia slobody za pokus o štátny prevrat z decembra 2024, kedy sa neúspešne pokúsil zaviesť v krajine stanné právo.

Podľa osobitného vyšetrovacieho tímu vyslal Jun Sok-jol juhokórejské drony nad Severnú Kóreu v októbri 2024 s cieľom vyprovokovať Pchjongjang a umelo vyvolať vojnový stav na Kórejskom polostrove, čím vážne ohrozil národnú bezpečnosť a porušil ústavný poriadok krajiny, cituje Jonhap.
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