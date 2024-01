Juhokórejský minister varoval KĽDR pred pádom režimu v prípade vojny

Soul 24.januára (TASR) – Minister obrany Južnej Kórey v stredu varoval Severnú Kóreu (KĽDR), že v prípade vojny jej bude hroziť pád režimu. Krátko predtým KĽDR do Žltého mora v rámci testov zbraní vypálila niekoľko riadených striel. TASR informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Juhokórejský minister obrany Sin Won-sik KĽDR varoval počas návštevy 17. stíhacej letky na leteckej základni v meste Čchongdžu južne od Soulu. Na základni sa nachádza aj 40 stíhačiek F-35 s "neviditeľnou" technológiou stealth.



"KĽDR označila Kórejskú republiku za svojho úhlavného nepriateľa, a podniká nepriateľské kroky s cieľom rozšíriť komunizmus na územie celého Kórejského polostrova," vyhlásil Sin. Nabádal stíhacích pilotov, aby v prípade provokácie KĽDR využili technológiu stealth pri tvrdej a presnej odpovedi.



"Ak sa Kimov režim rozhodne pre tú najhoršiu možnosť, vojnu, vy by ste mali byť predvojom, ktorý čo najskôr odstráni nepriateľské vedenie a skoncuje s režimom," dodal Sin.



Stíhačky F-35 umožňujú strategické údery na dlhé vzdialenosti bez odhalenia radarom. Juhokórejské letectvo plánuje do roku 2027 nakúpiť ďalších 20 strojov.



Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň pohrozil Južnej Kórei vojnou, ak "čo i len o tisícinu milimetra" naruší hranice KĽDR. Dodal, že jeho krajina nebude rešpektovať severnú rozhraničovaciu líniu (NLL), ktorá je de facto štátnou hranicou medzi oboma Kóreami.



KĽDR tvrdí, že v Japonskom mori otestovala podvodný jadrový dron. Mala to byť odpoveď na spoločné námorné cvičenie Južnej Kórey, Spojených štátov a Japonska.