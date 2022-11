Juhokórejsky minister vnútra sa ospravedlnil za tlačenicu v Soule

Soul 1. novembra (TASR) - Juhokórejský minister vnútra I Sang-min sa ospravedlnil v utorok verejnosti za incident, počas ktorého zahynulo cez víkendu v tlačenici na oslavách Halloweenu v centre Soulu najmenej 156 ľudí. Policajný šéf Jun Hi-gun zároveň priznal, že polícia dostala v súvislosti s oslavami niekoľko upozornení a jej reakciu označil za "nedostačujúcu". TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Chcel by som využiť túto príležitosť a úprimne sa ospravedlniť verejnosti, keďže som ministrom, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť ľudí počas tejto nehody," uviedol I Sang-min. Zároveň prisľúbil, že polícia vyšetrí príčinu incidentu a zaistí, aby sa nehoda podobných rozmerov už neopakovala.



Podľa AFP je Sang-min prvým juhokórejským vysokopostaveným predstaviteľom, ktorý sa verejnosti za incident jasne ospravedlnil.



Šéf juhokórejskej polície Jun Hi-gun v utorok zase uviedol, že polícia mala informácie o tom, že v centre Soulu sa zhromaždil veľký dav ešte predtým, ako prišlo k tlačenici. "Polícia mala niekoľko hlásení, ktoré naznačovali, aká vážna je situácia na mieste krátko predtým, ako prišlo k incidentu," uviedol Hi-gun, pričom uznal, že spôsob, akým polícia so získanými informáciami naložila, bol "nedostačujúci".



V tlačenici v dave vo štvrti Itchewon v centre Soulu, ktorá je známa nočným životom, zahynulo v sobotu večer najmenej 156 ľudí. Odhaduje sa, že v dave sa počas prvej halloweenskej oslavy od začiatku pandémie koronavírusu zhromaždilo až 100.000 ľudí. Podujatie však nebolo považované za "oficiálne", keďže nemalo jasne určeného organizátora, a preto polícia ani miestne úrady aktívne neorganizovali dav.



Polícia vyslala podľa agentúry AFP na oslavy Halloweenu v Itchewone 137 príslušníkov polície, zatiaľ čo na protesty po celom meste, na ktorých sa zúčastnilo asi 25.000 ľudí, ich vyslali 6500.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v utorok uviedol, že Južná Kórea musí bezodkladne zlepšiť svoj systém zvládania veľkých davov. "Bezpečnosť ľudí je dôležitá bez ohľadu na to, či podujatie má alebo nemá organizátora," uviedol prezident.