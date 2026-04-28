Juhokórejský odvolací súd sprísnil trest pre bývalú prvú dámu
Súd v Soule uznal Kim vinnou z manipulácie cien akcií a prijímania luxusných darov od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia.
Autor TASR
Soul 28. apríla (TASR) - Juhokórejský odvolací súd v utorok sprísnil trest pre bývalú prvú dámu Kim Kon-hi z 20 mesiacov na štyri roky väzenia za korupciu a manipuláciu akcií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap a AFP.
Súd v Soule uznal Kim vinnou z manipulácie cien akcií a prijímania luxusných darov od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia. „Súd odsudzuje obžalovanú na štyri roky väzenia a nariaďuje zaplatenie pokuty 50 miliónov wonov (približne 29.000 eur),“ ozrejmil súd.
Prokuratúra v decembri minulého roka po 180-dňovom vyšetrovaní obžalovala Kim Kon-hi z prijatia úplatkov v celkovej výške 370 miliónov wonov (približne 217.000 eur) vrátane umeleckých diel či šperkov a zo zasahovania do záležitostí štátu. Okrem toho bola obžalovaná aj zo zasahovania do parlamentných volieb.
Tím špeciálneho prokurátora žiadal 15 rokov za mrežami a pokutu dve miliardy wonov (takmer 1,2 milióna eur) pre manželku bývalého prezidenta Jun Sok-jola. Prokuratúra tvrdila, že Kim „stála nad zákonom“ a spolčila sa s Cirkvou zjednotenia s cieľom narušiť „ústavou zakotvené oddelenie cirkvi od štátu“. Úrady Kim zadržali ešte v auguste, ktorá všetky obvinenia odmietla.
Súd v Soule uznal Kim vinnou z manipulácie cien akcií a prijímania luxusných darov od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia. „Súd odsudzuje obžalovanú na štyri roky väzenia a nariaďuje zaplatenie pokuty 50 miliónov wonov (približne 29.000 eur),“ ozrejmil súd.
Prokuratúra v decembri minulého roka po 180-dňovom vyšetrovaní obžalovala Kim Kon-hi z prijatia úplatkov v celkovej výške 370 miliónov wonov (približne 217.000 eur) vrátane umeleckých diel či šperkov a zo zasahovania do záležitostí štátu. Okrem toho bola obžalovaná aj zo zasahovania do parlamentných volieb.
Tím špeciálneho prokurátora žiadal 15 rokov za mrežami a pokutu dve miliardy wonov (takmer 1,2 milióna eur) pre manželku bývalého prezidenta Jun Sok-jola. Prokuratúra tvrdila, že Kim „stála nad zákonom“ a spolčila sa s Cirkvou zjednotenia s cieľom narušiť „ústavou zakotvené oddelenie cirkvi od štátu“. Úrady Kim zadržali ešte v auguste, ktorá všetky obvinenia odmietla.