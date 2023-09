Juhokórejský opozičný líder I Če-mjong ukončil hladovku

Soul 23. septembra (TASR) - Juhokórejský opozičný líder I Če-mjong ukončil v sobotu 24-dňovú hladovku. Oznámil to hovorca Demokratickej strany (DPK) dva dni po tom, ako parlament umožnil prokuratúre jeho trestné stíhanie v korupčnej kauze. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



I Če-mjong od 31. augusta drží hladovku na protest proti "neschopnosti a násilným opatreniam" vlády. Kritizuje ju tiež za to, že nezabránila Tokiu vypustiť do oceánu odpadovú vodu z fukušimského jadrového reaktoru. V pondelok ho v súvislosti s hladovkou previezli do nemocnice. Podľa hovorcu DPK bude počas hospitalizácie dodržiavať pracovný rozvrh vrátane účasti na súde.



Prokuratúra na politika vydala zatykač a o jeho trestnom stíhaní musel rozhodnúť parlament. Je podozrivý z korupcie v prípade firmy, ktorá nelegálne previedla osem miliónov dolárov do Severnej Kórey. Je tiež obvinený zo zanedbania povinností vo funkcii primátora v meste Seongnam, kde mestskej spoločnosti vznikla škoda 15 miliónov dolárov.



I Če-mjong všetky obvinenia odmieta. Pred hlasovaním v parlamente požiadal poslancov svojej strany, aby návrh na zbavenie poslaneckej imunity a jeho vydanie zamietli. Napriek tomu proti nemu hlasovalo 29 poslancov jeho strany, ktorá parlament kontroluje. Nové parlamentné voľby v Južnej Kórei majú byť v apríli.



I minulý rok prehral v prezidentských voľbách s konzervatívcom Jun Sok-jolom. Ten získal 48,6 percenta hlasov, I Če-mjong za ním zaostal iba o necelé percento.