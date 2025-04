Juhokórejský premiér vyzval občanov, aby akceptovali rozhodnutie súdu

Soul 2. apríla (TASR) - Juhokórejský premiér Han Tok-su, ktorý zároveň vykonáva aj funkciu prezidenta, v stredu občanov vyzval, aby s pokojom prijali verdikt ústavného súdu, ktorý v piatok rozhodne o odvolaní (impeachemente) suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola. Ide o jeho rozhodnutie vyhlásiť v decembri stanné právo. Poslanci zároveň v stredu do parlamentu oficiálne predložili aj návrh na odvolanie vicepremiéra Čchoi Sang-moka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Vláda nebude tolerovať žiadne nezákonné alebo násilné činy. Bez ohľadu na to, aké rozhodnutie sa prijme, musíme výsledky prijať pokojne na základe princípov právneho štátu,“ povedal Han.



Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament, následne mu pozastavil výkon prezidentských právomocí a inicioval ústavný proces odvolania hlavy štátu. Prokuratúra obžalovala Juna aj zo vzbury a zneužitia právomocí.



Parlament sa následne z funkcie pokúsil odvolať aj premiéra Hana, na ktorého prešli Junove prezidentské kompetencie. Funkcia premiéra a dočasného prezidenta preto prešla na podpredsedu vlády a ministra financií Čchoi Sang-moka. Ústavný súd však návrh na odvolanie Hana zamietol a opätovne ho dosadil do funkcie premiéra a dočasného prezidenta.



Opozičné strany v stredu oficiálne predložili návrh na odvolanie Čchoia z funkcie ministra financií a vicepremiéra. Podľa opozície počas vykonávania právomocí prezidenta a premiéra opakovane vetoval návrhy zákonov a odmietol vymenovať ústavného sudcu, ktorého mu navrhol parlament. Hlasovať o jeho odvolaní sa však pravdepodobne bude až po vynesení rozsudku voči Junovi.



Zahraničné veľvyslanectvá v Soule v súvislosti s piatkovým rozhodnutím súdu o Junovi upozorňujú na opatrnosť. Veľvyslanectvo USA oznámilo, že vo štvrtok a v piatok nebude poskytovať konzulárne služby. Čínska ambasáda vyzvala svojich občanov, aby sa vyhýbali veľkým politickým protestom a nezúčastňovali sa na nich.