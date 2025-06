Juhokórejský prezident chce pokračovať v dialógu so Severnou Kóreou

Soul 4. júna (TASR) - Nový juhokórejský prezident I Če-mjong sa chce usilovať o dialóg so Severnou Kóreou a zároveň posilniť trojstranné partnerstvo s USA a Japonskom. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Vo svojom inauguračnom prejave po nástupe do funkcie I Če-mjong uviedol, že jeho vláda bude čeliť možným agresiám Severnej Kórey silným odstrašením, ktoré bude založené na pevnom juhokórejsko-americkom vojenskom spojenectve. Dodal však zároveň, že Kórejská republika nezatvára dvere dialógu so Severnou Kóreou a chce pracovať na upevnení mieru na Kórejskom polostrove.



Nový prezident tiež avizoval, že sa bude usilovať o pragmatickú diplomaciu a posilní trojstrannú spoluprácu medzi Soulom, Washingtonom a Tokiom, založenú na juhokórejsko-americkej aliancii.



I Če-mjong v utorok vyhral predčasné prezidentské voľby v utorok a v stredu nastupuje do úradu na päťročné funkčné obdobie.



Podľa miestnej televízie I Če-mjong v stredu v telefonickom rozhovore so Zborom náčelníkov štábov požiadal armádu, aby pozorne sledovala kroky Severnej Kórey a udržiavala sa v stave pohotovosti.



I Če-mjong neskôr navštívil národný cintorín v Soule, aby vzdal úctu zosnulým kórejským vodcom, vlastencom a padlým vo vojne, ktorí sú tam pochovaní.



Liberálny politik I Če-mjong z opozičnej Demokratickej strany (DP) sa v utorok stal víťazom predčasných volieb a v stredu sa oficiálne ujal funkcie prezidenta Kórejskej republiky.



Úradu sa I Če-mjong ujíma okamžite - bez prechodného obdobia, keďže predčasné prezidentské voľby sa konali, aby na prezidentskom poste nahradil bývalého prezidenta Jun Sok-jola, ktorý 3. decembra 2024 nečakane vyhlásil stanné právo, čo vyvolalo masové protesty a politickú krízu.



V dôsledku kontroverzného vyhlásenia stanného práva bol Jun z prezidentskej funkcie suspendovaný a bola voči nemu vznesená ústavná žaloba. Ústavný súd Junovo odvolanie z postu hlavy štátu potvrdil 4. apríla, čím sa stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol úspešne odvolaný.