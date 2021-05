Mun Če-in chce využiť summit s Bidenom na obnovu dialógu s KĽDR

Soul 10. mája (TASR) – Juhokórejský prezident Mun Če-in v pondelok vyhlásil, že svoje nachádzajúce stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom využije na opätovné naštartovanie diplomatického procesu so Severnou Kóreou. Informovala o tom agentúra AP.



Biely dom nedávno oznámil, že ukončil revíziu politiky USA voči KĽDR. Naznačil pritom, že Bidenova administratíva sa bude voči Severnej Kórei snažiť uplatňovať prístup akejsi strednej cesty medzi prístupmi predošlých amerických prezidentov: medzi vyjednávaním s Pchjongjangom, o ktoré sa snažil Donald Trump, a rezervovanejším postojom Baracka Obamu.



Juhokórejský prezident Mun Če-in v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že víta avizovaný prístup Bidenovej administratívy ku KĽDR. Uviedol pritom, že k jeho vymedzeniu došlo po konzultáciách s Južnou Kóreou. Dodal, že cieľom Bidenovej politiky voči KĽDR je dosiahnuť „úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova, a to flexibilným, postupným a praktickým prístupom".



Bidenova administratíva podrobnosti revízie politiky USA voči KĽDR zatiaľ nezverejnila. Naznačila však, že namiesto tlaku na okamžitú a komplexnú dohodu s vodcom KĽDR v štýle Trumpa, sa bude skôr snažiť pripraviť pôdu pre postupný pokrok, pri ktorom by sa denuklearizačné kroky KĽDR stretli s opatreniami zo strany USA vrátane uvoľňovania sankcií, uvádza AP.



Mun Če-in v pondelok uviedol, že keď sa s Bidenom stretne 21. mája vo Washingtone na ich prvej schôdzke, pokúsi sa posilniť bilaterálne vojenské spojenectvo ich krajín, ako aj koordináciu politík voči KĽDR. Podľa vlastných slov bude tiež hľadať spôsoby, ako obnoviť pozastavené rozhovory medzi Washingtonom a Pchjongjangom, i medzi Soulom a Pchjongjangom.



Mun Če-in, ktorému sa na budúci rok v máji skončí päťročné funkčné obdobie, uviedol, že sa vo svojom poslednom roku vo funkcii prezidenta zameria na nastolenie trvalého mieru na Kórejskom polostrove. Zároveň vyjadril vieru v to, že Severná Kórea na toto úsilie odpovie pozitívne.



Rokovania medzi USA a Pchjongjangom sú pozastavené od februára 2019, keď stroskotal druhý summit severokórejského vodcu Kima Čong-una s Trumpom vo Vietname, a to z dôvodu nezhody v otázke prípadného zmiernenia sankcií USA voči KĽDR. Pchojgjang neskôr prerušil komunikáciu aj so Soulom, s ktorým zastavil aj všetky spoločné projekty.



Severná Kórea dosiaľ na medializovanú revíziu politiky USA voči KĽDR oficiálne nereagovala. Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí však minulý týždeň Washington varovalo pred „veľmi vážnou situáciou". Bidena zároveň kritizovalo za to, že severokórejský jadrový program označil v prejave pred Kongresom za vážnu bezpečnostnú hrozbu.



Kim Čong-un ešte v januári uviedol, že vzťah KĽDR s USA bude závisieť od toho, či Washington upustí od svojej „nepriateľskej politiky" voči Pchjongjangu. Severná Kórea od USA dlhodobo požaduje bezpečnostné záruky a zmiernenie sankcií, pripomína AP.