Juhokórejský prezident na budúci týždeň navštívi Japonsko
I Če-mjong a Takaičiová sa naposledy stretli vlani v novembri na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhokórejskom Kwangdžu.
Autor TASR
Soul 9. januára (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong v dňoch 13. a 14. januára navštívi Japonsko. Prijme ho premiérka Sanae Takaičiová, s ktorou bude rokovať o regionálnych i globálnych otázkach, oznámila v piatok jeho kancelária. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
I Če-mjong od vlaňajšieho augusta navštívi Japonsko už druhýkrát. V Tokiu ho vtedy prijal Šigeru Išiba, predchodca Takaičiovej, ktorý z premiérskej funkcie odstúpil pre volebný neúspech Liberálnodemokratickej strany (LDP).
Lídri Južnej Kórey a Japonska plánujú v utorok (13. januára) rokovanie a večeru v meste Nara. Popri svetových a regionálnych témach sa budú podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie venovať aj posilneniu spolupráce v rôznych oblastiach vrátane ekonomiky, spoločnosti a kultúry.
„Očakáva sa, že táto návšteva pomôže upevniť perspektívnu a stabilnú trajektóriu vzťahov medzi Južnou Kóreou a Japonskom“ prostredníctvom „skorej bilaterálnej návštevy po nástupe Takaičiovej do funkcie“, citovala AFP z vyhlásenia Soulu.
Vzťahy medzi týmito krajinami dlhodobo zaťažuje okupácia Kórejského polostrova Japonskom v rokoch 1910 až 1945, napísala agentúra AFP a panujú obavy, že pod vedením premiérky Takaičiovej by sa styky mohli ešte zhoršiť.
