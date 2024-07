Juhokórejský prezident na summite poukázal na spojenectvo Ruska a KĽDR

Washington 12. júla (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol vo štvrtok avizoval posilnenie spolupráce so Spojenými štátmi, Japonskom a alianciou NATO. Stane sa tak v reakcii na prehlbujúcu sa vojenskú spoluprácu medzi Severnou Kóreou a Ruskom, ktorú Jon považuje za účelovú dohodu, informovala vo štvrtok agentúra Jonhap.



Jun to vyhlásil počas verejnej časti zasadnutia rady NATO vo Washingtone v čase stupňujúcich sa obáv z bezpečnostných dôsledkov rastúceho vojenského spojenectva medzi Moskvou a Pchjongjangom.



Juhokórejská vláda bude podľa prezidenta Juna pokračovať v posilňovaní spojenectva s USA, v spolupráci s USA a Japonskom a v partnerstve s NATO "s cieľom zmariť a neutralizovať nezákonnú vojenskú a ekonomickú spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou".



Dodal, že Južná Kórea bude podrobne analyzovať potenciálny vplyv rusko-severokórejskej spolupráce na svoju bezpečnosť a medzinárodný mier a podnikne kroky na prijatie náležitých protiopatrení.



Pokiaľ ide o spomínané účelové spojenectvo, Rusko podľa Juna chce, aby sa Severná Kórea aktívne zapojila do protiamerickej a protizápadnej rétoriky. "Severná Kórea dúfa, že Rusko jej (za to) poskytne pokročilé vojenské technológie a energetické zdroje a pomôže jej oslabiť monitorovanie sankcií uvalených Bezpečnostnou radou OSN (BR OSN).



Jun sa podľa agentúry Jonhap zrejme odvolával na ruské veto rezolúcie BR OSN z marca, ktorej schválenie by predĺžilo mandát misie odborníkov OSN monitorujúcich implementáciu sankcií proti Pchjongjangu.



Juhokórejský prezident vo svojom prejave kritizoval sily, ktoré odmietajú "medzinárodný poriadok založený na univerzálnych hodnotách a normách". O koho ide, však podľa agentúry Jonhap nešpecifikoval.



"Autokratické režimy si zachovávajú svoju moc obmedzovaním slobôd svojich vlastných občanov a neustálym dohľadom nad nimi. Tajná dohoda tých, ktorí obhajujú zmenu status quo silou, priamo spochybňuje mier a prosperitu nastolenú slobodným svetom," upozornil Jun.



Dodal, že "bezpečnosť Európy aj Ázie je ohrozená, pričom súčasne". Poznamenal, že to je aj dôvod, prečo sa krajiny IP4 zúčastňujú na summite NATO už tretí rok po sebe, a zdôraznil nutnosť jednoty spojencov a priateľov.



Skupina IP4 zahŕňa štyroch indo-pacifických partnerov NATO – Južnú Kóreu, Japonsko, Austráliu a Nový Zéland.



Tieto štyri krajiny vydali vo štvrtok spoločné vyhlásenie, v ktorom dôrazne odsúdili nezákonnú vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou a prejavili odhodlanie spoločne čeliť bezpečnostným hrozbám, informovala v noci na piatok agentúra AP.