Juhokórejský prezident navrhol obnovenie komunikačných kanálov s KĽDR
Vyhlásil, že zjednotenie je cesta, ktorou sa musí ísť bez ohľadu na to, či potrvá desaťročia alebo dokonca tisícročia.
Autor TASR
Soul 2. decembra (TASR) — Juhokórejský prezident I Če-mjong v utorok navrhol obnovenie komunikačných kanálov medzi Južnou a Severnou Kóreou. Konštatoval, že to poslúži ako východiskový bod pre mierové spolužitie oboch krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
„Našou historickou úlohou je ukončiť nepriateľstvo a konfrontáciu medzi oboma Kóreami a vybudovať nové vzťahy založené na mierovom spolunažívaní,“ povedal I Če-mjong a navrhol, aby Južná a Severná Kórea začali s obnovením svojich komunikačných kanálov, ktoré sú prerušené sedem rokov.
I Če-mjong sa tak vyjadril pri príležitosti začiatku 22. zasadania poradného orgánu hlavy štátu pre zjednotenie. Vyhlásil, že zjednotenie je cesta, ktorou sa musí ísť bez ohľadu na to, či potrvá desaťročia alebo dokonca tisícročia.
„Budeme pokračovať v našom úsilí ukončiť vojnový stav na Kórejskom polostrove, dosiahnuť, aby bol Kórejský polostrov bez jadrových zbraní a nastoliť trvalý mier,“ pokračoval prezident. Zároveň prisľúbil, že bude konať tak, aby pomohol uľahčiť dialóg medzi Washingtonom a Pchjongjangom.
Jeho vláda chce prijať opatrenia na zníženie napätia pozdĺž vojenskej demarkačnej línie a zabránenie náhodným stretom v pohraničných oblastiach. Podľa I Če-mjonga by Južná Kórea by podľa neho nemala „ostať uväznená v minulosti“ pokiaľ ide o medzikórejské otázky.
Vláda I Če-mjonga od nástupu do úradu v júni prisľúbila obnovenie dialógu a zmierenie so Severnou Kóreou. V rámci snáh o zlepšenie vzťahov dala demontovať reproduktory rozmiestnené pozdĺž hranice a vyzvala občianske skupiny, aby zastavili letákové kampane mierené proti severnému susedovi.
Jonhap konštatuje, že vyhliadky na obnovenie dialógu medzi Soulom a Pchjongjangom sú naďalej neisté, keďže KĽDR na tieto ústretové kroky stále nereagovala. Bez odozvy zostal aj novembrový návrh velenia juhokórejskej armády na rokovania s predstaviteľmi Severnou Kórey.
