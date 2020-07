Mun Če-in očakáva, že Trump sa s Kimom stretne ešte pred voľbami

Soul 1. júla (TASR) – Juhokórejský prezident Mun Če-in sa domnieva, že americký prezident Donald Trump a severokórejský líder Kim Čong-un by sa mali znova stretnúť ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA s cieľom obnoviť diplomatické rokovania. Informovali o tom v stredu agentúry Jonhap a Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokého predstaviteľa kórejskej prezidentskej kancelárie.



Mun Če-in sa tak podľa tohto zdroja vyjadril počas utorňajšej videokonferencie s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Ďalší summit Trump – Kim podľa jeho slov pomôže obnoviť pozastavené jadrové rozhovory.



„Som presvedčený, že je potrebné, aby sa Severná Kórea a Spojené štáty ešte raz pokúsili o dialóg pred prezidentskými voľbami v USA," uviedol zmienený zdroj, ktorý citoval Munove slová.



„Otázky jadrového programu a sankcií sa budú musieť v konečnom dôsledku vyriešiť prostredníctvom rozhovorov medzi Severnou Kóreou a USA," povedal údajne Mun.



Zdroj dodal, že kancelária Mun Če-ina už jeho postoj sprostredkovala Bielemu domu s tým, že americká strana „vyvíja úsilie".



Zostáva však nejasné, či Trump a Kim zorganizujú v nadchádzajúcich mesiacoch ďalšie kolo rozhovorov, konštatoval Jonhap.



Podľa námestníka amerického ministerstva zahraničných vecí Stevea Bieguna, ktorý svojho času viedol so Severokórejčanmi rokovania na pracovnej úrovni, je však nepravdepodobné, že osobné stretnutie lídrov oboch krajín by sa vzhľadom na koronavírusovú pandémiu usporiadalo ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami.