Juhokórejský prezident omilostil exministra spravodlivosti Čo Kuka
Autor TASR
Soul 14. augusta (TASR) - Bývalého juhokórejského ministra spravodlivosti Čo Kuka po udelení milosti prezidentom I Če-mjongom v piatok skoro ráno prepustili z väzenia, v ktorom si odsedel osem mesiacov zo svojho trestu za akademický podvod. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Zakladateľ a bývalý predseda strany Obnova Kórey si od decembra odpykával dvojročný trest za akademický podvod týkajúci sa jeho detí a nezákonné zasahovanie do štátnej kontroly. Prezident I Če-mjong začiatkom tohto týždňa udelil exministrovi a jeho manželke milosť.
Čoova amnestia mu okrem iného opäť umožní uchádzať o volenú funkciu. Agentúra Jonhap uvádza, že to môže mať ešte značný vplyv na politickú situáciu v krajine a dotkne sa i budúcoročných komunálnych volieb, ako aj nasledujúcich prezidentských volieb.
Exminister spravodlivosti bol za vlády prezidenta Mun Če-ina považovaný za potenciálneho budúceho kandidáta na prezidenta, a to najmä po volebnom úspechu svojej strany vo voľbách v roku 2024. Obnova Kórey sa vtedy stala treťou najsilnejšou stranou v juhokórejskom parlamente.
