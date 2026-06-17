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Streda 17. jún 2026Meniny má Adolf
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Juhokórejský prezident požiadal Trumpa o pomoc s KĽDR

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Zozadu zľava v smere hodinových ručičiek: americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, kanadský premiér Mark Carney, talianska premiérka Giorgia Meloniová, japonská premiérka Sanae Takaičiová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Thání, prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján, predseda Európskej rady António Costa a nemecký kancelár Friedrich Merz sa v utorok 16. júna 2026 zúčastňujú na pracovnom obede lídrov krajín G7 a Blízkeho východu vo francúzskom Evian-les-Bains. Foto: TASR/AP

Trump sa počas spoločného fotografovania lídrov skupiny G7 spýtal I Če-mjonga na súčasný stav vzťahov medzi Soulom a Pchjongjangom.

Autor TASR
Soul 17. júna (TASR) - Prezident Južnej Kórey I Če-mjong v utorok počas summitu skupiny G7 požiadal svoj americký náprotivok Donalda Trumpa, aby prevzal vedúcu úlohu pri hľadaní mierového riešenia napätia so Severnou Kóreou. Informovala o tom kancelária juhokórejského prezidenta, píše TASR na základe agentúry Reuters.

Podľa hovorkyne sa Trump počas spoločného fotografovania lídrov skupiny G7 spýtal I Če-mjonga na súčasný stav vzťahov medzi Soulom a Pchjongjangom.

Prezident počas ich interakcie požiadal Trumpa, aby viedol úsilie o mierové vyriešenie tejto otázky tak, ako to urobil v prípade vojny na Blízkom východe, uviedla I Če-mjongova kancelária. Podľa hovorkyne Trump odpovedal, že sa bude snažiť tento problém riešiť.

Americký prezident sa počas svojho prvého funkčného obdobia trikrát stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a opakovane prejavil záujem o ďalšie stretnutie, pripomína Reuters.

Minulý týždeň Trump zverejnil na platforme Truth Social fotografiu seba a Kim Čong-una bez popisu, čím chcel podľa agentúry upozorniť na ich minulé diplomatické vzťahy.
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