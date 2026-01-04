< sekcia Zahraničie
Juhokórejský prezident pricestoval na návštevu Číny
Ako informovala agentúra AFP, I je po šiestich rokoch prvým juhokórejským lídrom, ktorý zavítal do Pekingu.
Soul/Peking 4. januára (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong v nedeľu pricestoval na návštevu Číny s cieľom posilniť hospodárske väzby s týmto najväčším obchodným partnerom Soulu a zároveň udržať pod kontrolou potenciálne výbušné otázky, ako je Taiwan.
Ako informovala agentúra AFP, I je po šiestich rokoch prvým juhokórejským lídrom, ktorý zavítal do Pekingu. Jeho štvordňová cesta sa koná necelý týždeň po tom, čo sa v blízkosti Taiwanu – samosprávneho ostrova, ktorý si Čína nárokuje ako súčasť svojho územia – uskutočnilo rozsiahle vojenské cvičenie. Manévre, pri ktorých boli použité rakety, stíhačky, vojenské lode a plavidlá pobrežnej stráže, vyvolali kritiku medzinárodného spoločenstva, ku ktorej sa Soul odmietol pripojiť, doplnila AFP.
I, ktorého na ceste sprevádza delegácia podnikateľov, pred odchodom vyjadril nádej, že okrem rozšírenia hospodárskej spolupráce sa mu v rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom podarí presvedčiť Čínu, aby využila svoj vplyv na Severnú Kóreu a podporila snahy Soulu o zlepšenie vzťahov s Pchjongjangom.
Len niekoľko hodín pred Iovým odchodom do Pekingu juhokórejská armáda oznámila, že Severná Kórea odpálila balistickú raketu do Japonského mora. Išlo o prvý takýto test v roku 2026.
AFP pripomína, že Soul už desaťročia balansuje medzi Čínou, svojím hlavným obchodným partnerom, a Spojenými štátmi, ktoré sú hlavným garantom jeho obrany. Viacerí politológovia však zastávajú názor, že Peking sa v súčasnosti snaží odpútať Južnú Kóreu zo sféry vplyvu Washingtonu. Tvrdia, že „Čína považuje Južnú Kóreu za najslabší článok v čase, keď sa posilňuje trojstranná spolupráca medzi Južnou Kóreou, Spojenými štátmi a Japonskom“.
Stretnutie prezidentov Číny a Južnej Kórey je naplánované na pondelok. V utorok budú nasledovať obchodné rokovania s najvyššími predstaviteľmi vrátane čínskeho premiéra Li Čchianga. Prezident I následne odcestuje do finančného centra Šanghaj, kde sídli početná juhokórejská podnikateľská komunita. Zúčastní sa tam na summite startupov a navštívi bývalé sídlo kórejskej exilovej vlády z obdobia japonskej nadvlády.
Si Ťin-pching a I Če-mjong sa naposledy stretli v novembri 2025 na regionálnom summite v Kjongdžu v Južnej Kórei. Soul toto stretnutie označil za reštart vzťahov po rokoch napätia.
