Juhokórejský prezident prisľúbil pokračovať v dialógu s Pchjongjangom

Soul 25. októbra (TASR) – Juhokórejský prezident Mun Če-in v pondelok vyhlásil, že až do konca svojho funkčného obdobia – teda do mája budúceho roka – sa bude prostredníctvom dialógu naďalej usilovať o presadzovanie mieru so Severnou Kóreou. Uviedol to po tom, čo Pchjongjang v posledných týždňoch vyvolal znepokojenie obnovením provokatívnych testov balistických rakiet, píše agentúra AP.



Mun Če-in v parlamente prisľúbil, že až do konca (svojho funkčného obdobia) sa bude snažiť, aby jeho vláda "pomohla na Kórejskom polostrove prostredníctvom dialógu a diplomacie vytvoriť nový poriadok pre mier a prosperitu".



AP pripomína, že Mun Če-in si pripisuje zásluhy za prípravu mierového procesu a pomoc pri realizácii troch summitov so severokórejským lídrom Kim Čong-unom vrátane vôbec prvého summitu KĽDR a USA v roku 2018, keď sa Kim Čong-un stretol s vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Mun Če-in však zároveň priznáva, že jeho snaha o mier prostredníctvom dialógu zostáva "nedokončená". Pchjongjang na Mun Če-ina totiž zanevrel po tom, čo v roku 2019 došlo medzi USA a KĽDR k prerušeniu rozhovorov o denuklearizácii v súvislosti so sankciami uvalenými Washingtonom.



KĽDR kritizuje Washington a Soul za údajný nepriateľský postoj voči Pchjongjangu. Severokórejský vodca Kim Čong-un kritizuje Spojené štáty za sankcie, ktoré na KĽDR uvalili, a odmietol tvrdenia USA, že americká vláda nemá voči jeho krajine nepriateľské úmysly.



Testy balistických rakiet Severnej Kórey zakazuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Pchjongjang však tvrdí, že nukleárny arzenál potrebuje, aby sa dokázal chrániť pre možnou inváziou Spojených štátov.



Podľa odborníkov konanie KĽDR naznačuje, že sa usiluje o to, aby jej rivali zmiernili sankcie, ktoré voči tejto krajine zaviedli, a uznali ju ako legitímnu jadrovú veľmoc. Niektorí experti varujú, že KĽDR by mohla vykonať i testy rakiet s dlhým doletom, ktoré by mohli pre USA predstavovať priamu hrozbu.