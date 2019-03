Juhokórejský prezident reorganizuje vládu

Ministra pre zjednotenie Čo Mjong-kjona má nahradiť Kim Jon-čchol, riaditeľ juhokórejského think tanku s názvom Kórejský inštitút pre národné zjednotenie.

Soul 8. marca (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in sa rozhodol vymeniť ministra pre zjednotenie majúceho na starosť vzťahy so Severnou Kóreou. Opatrenie je súčasťou rozsiahlejšej reorganizácie vlády, informovala v piatok agentúra DPA.



Ministra pre zjednotenie Čo Mjong-kjona má nahradiť Kim Jon-čchol, riaditeľ juhokórejského think tanku s názvom Kórejský inštitút pre národné zjednotenie. Kim má "veľké odborné znalosti o medzikórejskej hospodárskej spolupráci aj o severokórejskej jadrovej otázke... a obrovské skúsenosti z akademickej oblasti i terénu," povedal hovorca juhokórejského prezidenta.



K nahradeniu doterajšieho ministra Čo Mjong-kjona dochádza po neúspešnom minulotýždňovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa skončil predčasne a bez vzájomnej dohody, keď sa obe strany rozišli v otázke ukončenia severokórejského jadrového programu.



Skutočnosť, že summit nepriniesol nijaké závery, vyústila do debaty aj v Južnej Kórei, kde tamojšia vláda skúma, ako sa teraz pohnúť vpred. Trump podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR.



KĽDR však medzičasom Trumpovo tvrdenie poprela, pričom uviedla, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.



Výmena na poste juhokórejského ministra pre zjednotenie je súčasťou rozsiahlejšej reorganizácie vlády - prvej od mája 2017, keď sa Mun Če-in ujal svojho úradu. K ďalším zmenám došlo na postoch ministra vnútra, ministra rybolovu, ministra pre malé a stredné podnikanie, ministra pôdy a dopravy a ministra kultúry, športu, vedy a technológie.