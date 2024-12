Juhokórejsky prezident sa do soboty musí dostaviť na výsluch

Soul 17. decembra (TASR) - Juhokórejská prokuratúra dala v utorok prezidentovi Jun Sok-jolovi čas do soboty 21. decembra, aby sa dostavil na vypočúvanie v súvislosti s jeho neúspešným pokusom o vyhlásenie stanného práva v krajine. V opačnom prípade na neho môže byť vydaný zatykač, informuje TASR podľa agentúr Jonhap a AFP.



Parlament v sobotu odhlasoval návrh na impeachment (ústavnú žalobu) juhokórejského prezidenta, ktorý takmer pred dvoma týždňami nečakane vyhlásil stanné právo.



Jun vyhlásil stanné právo 3. decembra vo vopred neohlásenom príhovore, v ktorom obvinil opozíciu z protištátnych aktivít. Poslanci o niekoľko hodín neskôr odhlasovali zrušenie stanného práva. Opozícia obvinila Juna zo vzbury a uviedla, že prezident môže v Južnej Kórei vyhlásiť stanné právo len počas vojnového stavu alebo podobných mimoriadnych situácií a ani v týchto prípadoch nemá právo pozastaviť činnosť parlamentu.



Vyhlásenie stanného práva vyvolalo v Južnej Kórei protesty. Do ulíc hlavného mesta sa vydali státisíce demonštrantov, ktorí žiadali Junovo odvolanie a zadržanie.



Zosadenému juhokórejskému prezidentovi a okruhu jeho najbližších spolupracovníkov môže v prípade usvedčenia hroziť doživotné väzenie či dokonca trest smrti, píše AFP. V súčasnosti má Jun zákaz z krajiny vycestovať.



Juhokórejský ústavný súd začal v pondelok konanie o odvolaní prezidenta za jeho neúspešný pokus o vyhlásenie stanného práva. Súd tiež oznámil, že prvé prípravné pojednávanie sa uskutoční 27. decembra.



Ústavný súd má do 180 dní rozhodnúť, či potvrdí impeachment, alebo obnoví Junove prezidentské právomoci. V prípade jeho odvolania sa do dvoch mesiacov musia konať predčasné voľby. Úradujúcim prezidentom je momentálne premiér Han Tok-su.