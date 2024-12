Juhokórejský prezident sa nedostavil na vypočúvanie

Soul 18. decembra (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa v stredu nedostavil na vypočúvanie pred vyšetrovací tím zložený z polície, protikorupčných úradníkov a ministerstva obrany v súvislosti s jeho nečakaným vyhlásením stanného práva. Podľa agentúry Jonhap nerešpektoval predvolanie, informuje TASR.



Viaceré pokusy o doručenie predvolania juhokórejskému prezidentovi začiatkom tohto týždňa údajne zlyhali po tom, ako ho prezidentská kancelária odmietla prijať alebo poslala poštu späť.



Šéf vyšetrovacieho tímu v utorok povedal, že predvolanie bolo odmietnuté zámerne a že jeho úrad v reakcii na to rýchlo podnikne "právne kroky". Spomenul aj možnosť vydania súdneho zatykača.



Parlament ešte v sobotu schválil návrh na ústavnú obžalobu prezidenta, ktorý takmer pred dvoma týždňami nečakane vyhlásil stanné právo. Vtedy obvinil opozíciu z protištátnych aktivít, tá následne vyhlásila, že sa dopustil vzbury. To odmieta a proti tomuto obvineniu sa chce brániť na súde.



Prezidentovi i okruhu jeho najbližších spolupracovníkov môže v prípade usvedčenia hroziť doživotné väzenie či dokonca trest smrti, uviedla agentúra AFP.



V súčasnosti má Jun Sok-jol zákaz opustiť krajinu. Prokuratúra mu dala čas do soboty (21. 12.), aby prišiel na vypočúvanie. V opačnom prípade môže byť naňho vydaný zatykač.



Spoločný vyšetrovací tím počas utorka tiež vykonal raziu v kancelárii prezidentskej bezpečnostnej služby s cieľom zaistiť materiály súvisiace s vyhlásením stanného práva. Vyšetrovatelia sa okrem iného snažia získať zoznam hovorov zo zabezpečeného telefónu, ktorý používal šéf polície.



Prezident svojim krokom vyvolal v Južnej Kórei rozsiahle protesty. Do ulíc hlavného mesta vyšli státisíce demonštrantov, ktorí žiadali jeho odvolanie a zadržanie.