< sekcia Zahraničie
Juhokórejský prezident sa stretne s Trumpom 25. augusta vo Washingtone
I Če-mjong odcestuje 24. augusta na trojdňovú návštevu Spojených štátov. Pôjde o jeho prvú návštevu USA od nástupu do úradu začiatkom júna.
Autor TASR
Soul 12. augusta (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong a jeho americký náprotivok Donald Trump sa stretnú 25. augusta na svojom prvom summite vo Washingtone, kde budú rokovať o bezpečnostných otázkach a spolupráci v oblasti pokrokových priemyselných odvetví, oznámila v utorok juhokórejská prezidentská kancelária. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AP.
I Če-mjong odcestuje 24. augusta na trojdňovú návštevu Spojených štátov. Pôjde o jeho prvú návštevu USA od nástupu do úradu začiatkom júna.
„Obaja lídri plánujú diskutovať o spôsoboch, ako rozvinúť alianciu medzi Južnou Kóreou a USA do podoby komplexnej strategickej aliancie orientovanej na budúcnosť v reakcii na meniace sa medzinárodné bezpečnostné a ekonomické prostredie,“ povedala hovorkyňa juhokórejskej prezidentskej kancelárie.
„Budú tiež diskutovať o spôsoboch nastolenia mieru na Kórejskom polostrove a koordinovať denuklearizáciu,“ dodala.
Summit sa bude konať niekoľko týždňov po tom, čo Washington v júli uzavrel so Soulom obchodnú dohodu, v rámci ktorej znížil plánované 25-percentné clá na 15 percent. Južná Kórea na oplátku súhlasila s nákupom americkej energie v hodnote 100 miliárd dolárov a investíciou vo výške 350 miliárd dolárov.
Očakáva sa, že rokovania budú zahŕňať sporné otázky vrátane podrobností o spomínanom investičnom záväzku, budúcnosti vojenskej aliancie medzi týmito dvoma krajinami a koordinácii politiky voči Severnej Kórei.
Generál Xavier Brunson, veliteľ amerických síl v Kórei, nedávno poukázal na potrebu zmien, ktoré by odzrkadľovali meniace sa bezpečnostné prostredie v severovýchodnej Ázii.
Južná Kórea sa snaží posilniť bezpečnostné väzby s Washingtonom, keďže Severná Kórea prehlbuje vojenskú spoluprácu s Ruskom a rozvíja svoj jadrový zbrojný program. Soul sa zároveň snaží udržiavať stabilné vzťahy s Čínou, ktorá je jeho najväčším obchodným partnerom.
I Če-mjong odcestuje 24. augusta na trojdňovú návštevu Spojených štátov. Pôjde o jeho prvú návštevu USA od nástupu do úradu začiatkom júna.
„Obaja lídri plánujú diskutovať o spôsoboch, ako rozvinúť alianciu medzi Južnou Kóreou a USA do podoby komplexnej strategickej aliancie orientovanej na budúcnosť v reakcii na meniace sa medzinárodné bezpečnostné a ekonomické prostredie,“ povedala hovorkyňa juhokórejskej prezidentskej kancelárie.
„Budú tiež diskutovať o spôsoboch nastolenia mieru na Kórejskom polostrove a koordinovať denuklearizáciu,“ dodala.
Summit sa bude konať niekoľko týždňov po tom, čo Washington v júli uzavrel so Soulom obchodnú dohodu, v rámci ktorej znížil plánované 25-percentné clá na 15 percent. Južná Kórea na oplátku súhlasila s nákupom americkej energie v hodnote 100 miliárd dolárov a investíciou vo výške 350 miliárd dolárov.
Očakáva sa, že rokovania budú zahŕňať sporné otázky vrátane podrobností o spomínanom investičnom záväzku, budúcnosti vojenskej aliancie medzi týmito dvoma krajinami a koordinácii politiky voči Severnej Kórei.
Generál Xavier Brunson, veliteľ amerických síl v Kórei, nedávno poukázal na potrebu zmien, ktoré by odzrkadľovali meniace sa bezpečnostné prostredie v severovýchodnej Ázii.
Južná Kórea sa snaží posilniť bezpečnostné väzby s Washingtonom, keďže Severná Kórea prehlbuje vojenskú spoluprácu s Ruskom a rozvíja svoj jadrový zbrojný program. Soul sa zároveň snaží udržiavať stabilné vzťahy s Čínou, ktorá je jeho najväčším obchodným partnerom.