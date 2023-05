Juhokórejský prezident sa stretol s ukrajinskou prvou dámou Zelenskou

Soul 16. mája (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa v utorok stretol s ukrajinskou prvou dámou Olenou Zelenskou, ktorá pricestovala do Soulu ako špeciálna vyslankyňa svojho manžela prezidenta Volodymyra Zelenského. Oznámila to Junova kancelária, informuje TASR podľa správ agentúr Jonhap a Reuters.



Zelenská pricestovala do Južnej Kórey na mediálnu konferenciu. V rozhovore pre Jonhap vyjadrila ochotu pozvať Juna na návštevu Ukrajinu. Takúto cestu by totiž podľa nej vnímali Ukrajinci ako veľkú podporu.



Zároveň varovala pred rizikom únavy z vojny a vyzvala na "radikálnejšiu" podporu Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii.



Južná Kórea je dôležitým výrobcom delostreleckým granátov. Uviedla, že Ukrajine neposkytne smrtonosné zbrane, pričom sa odvolala na svoje vzťahy s Ruskom.



Jun v rozhovore s agentúrou Reuters v apríli uviedol, že jeho vláda možno nebude trvať iba na humanitárnej alebo finančnej pomoci Kyjevu, ak budú ukrajinskí civilisti vystavení rozsiahlemu útoku alebo nastane situácia, ktorú medzinárodné spoločenstvo nebude môcť tolerovať.