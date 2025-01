Juhokórejský prezident sľubuje, že bude bojovať až do konca

Soul 1. januára (TASR) - Suspendovaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol v stredajšom vyhlásení prisľúbil, že bude bojovať "až do konca" spolu so svojimi priaznivcami, ktorí sa utáborili pred jeho sídlom. Stalo sa tak po tom, ako vyšetrovatelia oznámili, že čoskoro pristúpia k jeho zatykaču, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



"Kórejská republika je v súčasnosti ohrozená vnútornými aj vonkajšími silami, ktoré napádajú jej suverenitu, a aktivitami protištátnych živlov. Sľubujem, že budem bojovať po vašom boku až do konca, aby som ochránil tento národ," uviedol Jun Sok-jol vo vyhlásení.



Juhokórejský súd v utorok vydal na Juna zatykač, čím vyhovel pondelňajšej žiadosti vyšetrovateľov. Tí sa na súd obrátili po tom, ako sa Jun Sok-jol už tretíkrát nedostavil na výsluch v súvislosti s vyhlásením stanného práva začiatkom decembra, ktoré parlament následne zrušil.



Národná rada 14. decembra prezidenta pre tento krok dočasne zbavila funkcie. Na dokončenie procesu impeachmentu je však ešte potrebné rozhodnutie dvojtretinovej väčšiny sudcov ústavného súdu. Ten mal doteraz len šesť členov, a ak by tak pokračoval v procese odvolávania Juna z funkcie, muselo by s ním súhlasiť všetkých šesť sudcov.