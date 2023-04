Juhokórejský prezident: Soul by mohol Kyjevu poskytnúť vojenskú pomoc

Soul 19. apríla (TASR) - Ak by sa Ukrajina stala obeťou rozsiahleho útoku na civilistov, Južná Kórea by mohla rozšíriť jej podporu nad rámec humanitárnej a ekonomickej pomoci. Uviedol to juhokórejský prezident Jun Sok-jol v rozhovore pre agentúru Reuters, ktorý bol zverejnený v stredu, informuje TASR.



Jun povedal, že juhokórejská vláda sa zaoberá tým, ako pomôcť pri obrane a obnove Ukrajiny, ktorá už vyše roka čelí ruskej invázii.



"Ak nastane situácia, ktorú medzinárodné spoločenstvo nemôže tolerovať, napríklad rozsiahly útok na civilistov, masaker alebo závažné porušenie vojnového práva, môže pre nás byť náročné trvať len na humanitárnej alebo finančnej podpore," uviedol juhokórejsky prezident. Prvýkrát tak naznačil ochotu Soulu poskytnúť Kyjevu zbrane.



Južná Kórea je významným výrobcom delostreleckej munície a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa snažila vyhnúť tomu, aby si znepriatelila Moskvu. Dôvodom je pôsobenie juhokórejských firiem v Rusku a tiež vplyv Moskvy na Severnú Kóreu.



"Verím, že rozsah podpory na obranu a obnovu krajiny, ktorá bola nezákonne napadnutá podľa medzinárodného aj vnútroštátneho práva, nebude obmedzený," povedal Jun. "S ohľadom na naše vzťahy so stranami zapojenými do vojny a vývoj na bojisku prijmeme najvhodnejšie opatrenia," dodal.



Juhokórejský prezident budúci týždeň navštívi Spojené štáty a stretne sa so svojím americkým kolegom Joeom Bidenom. Obaja si tak pripomenú 70. výročie spojenectva svojich krajín.



Jun uviedol, že počas stretnutia sa bude snažiť o dosiahnutie "hmatateľných výsledkov" pri zlepšovaní reakcie spojencov na hrozby Severnej Kórey, ktorá v uplynulom období zintenzívnila vojenské aktivity.



"Ak vypukne jadrová vojna medzi Južnou a Severnou Kóreou, asi to nebude iba problém medzi dvoma stranami, ale celá severovýchodná Ázia by pravdepodobne ľahla popolom. Tomu treba zabrániť," dodal.