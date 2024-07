Juhokórejský prezident víta žiadosť Nemecka o vstup do Veliteľstva OSN

Washington 11. júla (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v stredu počas summitu NATO uvítal žiadosť Nemecka o vstup do Veliteľstva OSN (UNC), ktoré dohliada na dodržiavanie prímeria po kórejskej vojne. TASR o tom informuje na základe správy juhokórejskej agentúry Jonhap.



"Tešíme sa, že Nemecko bude plniť svoju nezastupiteľnú úlohu člena UNC hneď, ako sa dokončia príslušné prístupové kroky," povedal Jun.



Predchádzajúci pokus Nemecka o vstup do UNC v roku 2019 za vlády prezidenta Mun Če-ina zamietli v súvislosti so snahami o zmiernenie napätia vo vzťahoch so Severnou Kóreou. Postoj sa zmenil za súčasnej vlády Juna, ktorý sa snaží rozšíriť spoluprácu s členmi UNC s cieľom zabrániť rastúcej vojenskej hrozbe zo strany KĽDR.



Nemecko vyjadrilo opätovný záujem o vstup do UNC už začiatkom roka, uviedol vysokopostavený predstaviteľ prezidentského úradu. "UNC túto žiadosť preskúmalo a záverečné posudzovanie zo strany amerického ministerstva obrany už prebieha. Očakávame, že členstvo bude čoskoro finalizované," dodal predstaviteľ.



Počas rozhovorov Jun a nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadrili "vážne obavy" z pokračujúcich provokácií Severnej Kórey a z jej prehlbovania vzťahov s Ruskom, čo potvrdila aj júnová zmluva o strategickom partnerstve. NATO preto prisľúbilo rozšírenie spolupráce so Soulom.



Sedemnásťčlenné Veliteľstvo OSN založili v roku 1950. Jeho cieľom je udržiavanie prímeria a zastávanie pozície veliteľstva, ktoré v prípade krízy nasadí do Soulu vojenské jednotky. Nemecko pritom poskytovalo prvú zdravotnú pomoc Južnej Kórei už v rokoch 1954 – 1959.