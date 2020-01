Juhokórejský prezident vyzval na návštevu lídra KĽDR

Soul 7. januára (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in v utorok navrhol, aby spolu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom zintenzívnili úsilie o vytvorenie vhodných podmienok na jeho návštevu. Informovala o tom agentúra Jonhap.



"Verím, že Severná a Južná (Kórea) sa spoločne budú snažiť, aby sa čo najskôr vytvorili podmienky na recipročnú návštevu lídra Kim Čong-una," povedal Mun Če-in v novoročnom prejave odvysielanom v televízii. Mun Če-in tak narážal na prísľub najvyššieho predstaviteľa KĽDR zo septembra 2018, keď počas summitu v severokórejskom hlavnom meste Pchjongjang povedal, že navštívi Soul.



Juhokórejský prezident navrhol, aby obe krajiny začali rozhovory o "spolupráci v pohraničnej oblasti", a dodal, že verí, že Kim Čong-un sa bude o to takisto snažiť.



Od neúspešného summitu medzi Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa konal vlani vo februári vo Vietname, nestagnujú len rokovania o severokórejskom jadrovom programe, ale aj vzájomné vzťahy medzi KĽDR a Južnou Kóreou, poznamenala agentúra DPA.



Summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala zrušenie amerických sankcií výmenou za čiastočnú denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný urobiť.



Mun Če-in v úsilí o zlepšenie vzťahov medzi oboma Kóreami navrhol, aby obe strany naďalej pokračovali v spoločnom projekte prepojenia siete železníc a usilovali sa o zaradenie vojenského pohraničného pásma medzi ich územiami na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



Prezident Južnej Kórey vyjadril aj nádej, že obe Kórey by mohli na olympijských hrách v roku 2032 zostaviť spoločný tím.