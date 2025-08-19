< sekcia Zahraničie
Juhokórejský rezort obrany začal vyšetrovanie zavedenia stanného práva
Jun je obžalovaný z vedenia vzbury po tom, ako vlani 3. decembra nakrátko vyhlásil stanné právo.
Autor TASR
Soul 19. augusta (TASR) - Juhokórejské ministerstvo obrany spustilo vnútorné vyšetrovanie s cieľom preveriť úlohu vojenských jednotiek v rámci mobilizácie počas vlaňajšieho vyhlásenia stanného práva, uviedol v utorok predstaviteľ rezortu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Vyšetrovanie prišlo približne osem mesiacov po mobilizácii, ktorá mala podľa všetkého zabrániť poslancom zrušiť krátke vyhlásenie stanného práva nariadeného bývalým prezidentom Jun Sok-jolom. Exminister obrany Kim Jong-hjon v súvislosti s tým čelí súdnemu procesu pre obvinenia, že zohral kľúčovú úlohu pri sprisahaní s cieľom podnietiť vzburu.
Približne 20 predstaviteľov vrátane pracovníkov inšpekčného úradu ministerstva sa bude podieľať na vyšetrovaní, ktoré môže trvať až dva mesiace, ozrejmil predstaviteľ podľa Jonhap.
„(Ministerstvo) preskúma celý proces, ktorý viedol k vyhláseniu stanného práva, aby napravilo chyby... a na základe zistení prijme potrebné opatrenia,“ povedal novinárom predstaviteľ úradu a dodal, že tento krok odzrkadľuje snahu súčasného šéfa rezortu obrany An Kju-beka o obnovu armády.
An nastúpil do funkcie ako prvý civilný minister obrany v krajine za uplynulých 64 rokov. Zaviazal sa obnoviť dôveryhodnosť armády a posilniť jej vnútornú morálku. Vyzval tiež armádu, aby zachovávala politickú neutralitu a sústredila sa na ochranu verejnosti.
Jun je obžalovaný z vedenia vzbury po tom, ako vlani 3. decembra nakrátko vyhlásil stanné právo. Národné zhromaždenie vtedy obsadili vojaci, aby zabránili poslancom zrušiť prezidentov dekrét. Aj napriek tomu parlament odhlasoval odvolanie stanného práva len niekoľko hodín po jeho vyhlásení.
Juna oficiálne zbavil úradu 4. apríla ústavný súd, ktorý potvrdil ústavnú žalobu (impeachment) parlamentu voči nemu.
